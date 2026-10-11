CJP Protest: न रोकी जाए आवाजाही, न बंद हो इंटरनेट! सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश

Supreme Court on CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट ने आज CJP प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करने के खिलाफ पिटीशन पर सुनवाई के लिए एक स्पेशल सेटिंग में कहा कि जब तक ‘पूरी तरह से ज़रूरी न हो’ सभी बैरिकेड हटा दिए जाएं. इसने अथॉरिटीज़ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के सेक्शन 163 को लागू करने से भी मना किया है, जो बड़ी भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगाता है.

CJP को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला

जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा, “हमें बताया गया है कि सेक्शन 163 के तहत सुप्रीम कोर्ट और उसके आसपास एक नोटिस लगाया गया है. हम अथॉरिटीज़ को रोक हटाने का निर्देश देते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरी कोर्ट में आने-जाने के मामले में न्याय मिलने में कोई दिक्कत न हो.” कोर्ट ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बीच, पब्लिक ऑर्डर की स्थिति में लोगों की फ्री मूवमेंट को रेगुलेशन के तहत नॉर्मल किया जाना चाहिए.

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हिरासत में लेने को लेकर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची और मोहना की बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह यह पक्का करे कि विरोध प्रदर्शन के कारण 10 अक्टूबर को दिल्ली आने वाली मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही पर “पूरी तरह रोक” न हो, और कहा कि वे सब कुछ रोक नहीं सकते. लेकिन मेट्रो स्टेशन बंद रहे, इस कदम को पिटीशनर और वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने कंटेम्प्ट कहा. बेंच ने कहा कि लोगों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन यह पुलिस एक्ट के अंदर होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आपको विरोध करने का अधिकार है, इस पर कोई झगड़ा नहीं है लेकिन जिस प्रोसेस में आप विरोध करते हैं वह पुलिस एक्ट के अंदर होना चाहिए.” जस्टिस बागची ने पिटीशनर से कहा कि वे यह नहीं कह सकते कि विरोध करने का उनका अधिकार पुलिस एक्ट से बाहर है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह सचिव और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) समेत अधिकारियों को हिरासत और उससे जुड़े हालात पर नोटिस जारी किया.