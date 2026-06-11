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दिल्ली में कार चालक की हैवानियत, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार चालक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश करता है और फिर मौके से फरार हो गया.

By: Deepika Pandey | Published: June 11, 2026 1:03:37 PM IST

हिट एंड रन केस
हिट एंड रन केस


Hit and Run Case Delhi: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार SUV चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी. इसके बाद वो गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. अब ये वीडियो सामने आया है. वीडियो के आधार पर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है. 

पुलिसकर्मी को मारी टक्कर

जानकारी के अनुसार, सराय जुलेना रेड लाइट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे. इसी दौरान एक काली SUV (KIA) गलत दिशा से आती दिखाई दी. पुलिसकर्मियों ने वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी. बताया जा रहा है कि कार चालक ने तेजी से कार चलाते हुए हेड कॉन्स्टेबल राहुल कुमार को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से राहुल सड़क पर गिर गए और घायल हो गए. वहीं मौके पर मौजूद अन्य दो पुलिसकर्मी हेड कॉन्स्टेबल साद बाबू खान और एएसआई असलम खान बाल-बाल बच गए.

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अस्पताल में चल रहा इलाज

घायल हेड कॉन्स्टेबल राहुल कुमार को तुरंत इलाज के लिए फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस को अस्पताल से घटना की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और घायल पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया. पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी है. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

कई धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

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