Delhi Crime News: पहले खींची चेन और फिर भीड़ ने की जमकर पिटाई

Delhi Chain Snatching Case: राजधानी दिल्ली में यूं आए दिन कोई न कोई मनचला या फिर बदमाश एक महिला का चेन खींचकर (Chain Snatcher) भाग जाते हैं. लेकिन दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव (Safdarjung Enclave) की कहना कुछ और ही बयां करती है. एक ऐसी बहादुरी की घटना जिससे पढ़कर आपको भी मजा आएगा.

महिला के पति ने पेश की बहादुरी की मिसाल

राजधानी दिल्ली (Delhi) के सफदरजंग एनक्लेव (Safdarjung Enclave) में एक चेन झपटमार महिला से चेन खींचने (Chain Snatcher)की कोशिश कर रहा था, तभी महिला के पति ने पैर मारकर उसके तुरंत गिरा दिया. जिसके बाद मौजूदा भीड़ (Crowd) ने बदमाश की जमकर पिटाई की. बता दें कि , यह घटना मंगलवार रात की है, जब एक बाइक सवार बदमाश महिला के गले से चेन खींचने की कोशिश कर रहा था.

मंगलवार रात को आखिर क्या हुआ था

राजधान दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट (South West District) के सफदरजंग एनक्लेव में हैरान कर देने वाली घटना घटी. जहां, एक महिला के बहादुर पति ने अपनी ही पत्नी की चेन (Chain) छीन रहे बदमाश को सबसे बड़ा सबक सिखाया. बाइक महिला, उनके पति और बच्चे मौजूद थे. जैसे ही परिवार अरविंदो मार्केट (Arvindo Market) के पास पहुंचा, बदमाश ने मौका का फायदा देखते ही महिला के गले से चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन खुद अपने ही जाल में फंस गया.

भीड़ ने की बदमाश की पिटाई

बदमाश को गिरते देख, महिला और उसके पति ने बिना देर किए जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर एकत्रित हो गए. जिसके बाद लोगों ने बदमाश की जमकर पिटाई भी की और साथ ही पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित किया.

पुलिस ने मामले में लिया संज्ञान

पुलिस को जैसे ही इस घटना के बारे में सूचना मिली, पुलिस ने बिना अपना समय बर्बाद किए बदमनाश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. बदमाश की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद (Faridabad) के वीरू के रूप में हुई. जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया. फिलहाल, पुलिस ने बदमाश के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

एकजुट होकर बहादुरी से ले सकतें हैं काम

इस घटना में महिला के गले में और पति के पैर में चोटें आई है. यह घटना एक बार फिर दिल्ली में बढ़ती हुई चेन झपटमारी की घटनाओं को दर्शाती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि अगर लोग एकजुट होकर बहादुरी से काम लें तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.