Delhi Crime News: पहले खींची चेन और फिर भीड़ ने की जमकर पिटाई
Home > क्राइम > Delhi Crime News: पहले खींची चेन और फिर भीड़ ने की जमकर पिटाई

Delhi Crime News: पहले खींची चेन और फिर भीड़ ने की जमकर पिटाई

दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव (Safdarjung Enclave) से एक बहादुरी की घटना सामने आई है, जहां, एक चेन खींचने (Chain Snatcher) वाले को एक महिला के पति ने पैर मारकर गिरा दिया, और फिर बदमाश के जो हुआ, उसने नहीं की थी इसकी कल्पना.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: September 18, 2025 1:35:50 PM IST

Delhi Crime News: पहले खींची चेन और फिर भीड़ ने की जमकर पिटाई

Delhi Chain Snatching Case:  राजधानी दिल्ली में यूं आए दिन कोई न कोई मनचला या फिर बदमाश एक महिला का चेन खींचकर (Chain Snatcher) भाग जाते हैं. लेकिन दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव (Safdarjung Enclave) की कहना  कुछ और ही बयां करती है.  एक ऐसी बहादुरी की घटना जिससे पढ़कर आपको भी मजा आएगा. 

महिला के पति ने पेश की बहादुरी  की मिसाल

राजधानी दिल्ली (Delhi) के सफदरजंग एनक्लेव (Safdarjung Enclave) में एक चेन झपटमार महिला से चेन खींचने (Chain Snatcher)की कोशिश कर रहा था, तभी महिला के पति ने पैर मारकर उसके तुरंत गिरा दिया. जिसके बाद मौजूदा भीड़ (Crowd) ने बदमाश की जमकर पिटाई की. बता दें कि , यह घटना मंगलवार रात की है, जब एक बाइक सवार बदमाश महिला के गले से चेन खींचने की कोशिश कर रहा था. 

मंगलवार रात को आखिर क्या हुआ था 

राजधान दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट (South West District) के सफदरजंग एनक्लेव में हैरान कर देने वाली घटना घटी. जहां, एक महिला के बहादुर पति ने अपनी ही पत्नी की चेन (Chain) छीन रहे बदमाश को सबसे बड़ा सबक सिखाया. बाइक महिला, उनके पति और बच्चे मौजूद थे. जैसे ही परिवार अरविंदो मार्केट (Arvindo Market) के पास पहुंचा, बदमाश ने मौका का फायदा देखते ही महिला के गले से चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन खुद अपने ही जाल में फंस गया.

भीड़ ने की बदमाश की पिटाई

बदमाश को गिरते देख, महिला और उसके पति ने बिना देर किए जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर एकत्रित हो गए. जिसके बाद लोगों ने बदमाश की जमकर पिटाई भी की और साथ ही पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित किया.

पुलिस ने मामले में लिया संज्ञान

पुलिस को जैसे ही इस घटना के बारे में सूचना मिली, पुलिस ने बिना अपना समय बर्बाद किए बदमनाश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. बदमाश की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद (Faridabad) के वीरू के रूप में हुई. जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया. फिलहाल, पुलिस ने बदमाश के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

एकजुट होकर बहादुरी से ले सकतें हैं काम

इस घटना में महिला के गले में और पति के पैर में चोटें आई है.  यह घटना एक बार फिर दिल्ली में बढ़ती हुई चेन झपटमारी की घटनाओं को दर्शाती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि अगर लोग एकजुट होकर बहादुरी से काम लें तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. 

Tags: Arvindo Marketchain snatchercrime newsdelhiSafdarjung Enclave
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
Delhi Crime News: पहले खींची चेन और फिर भीड़ ने की जमकर पिटाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi Crime News: पहले खींची चेन और फिर भीड़ ने की जमकर पिटाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Crime News: पहले खींची चेन और फिर भीड़ ने की जमकर पिटाई
Delhi Crime News: पहले खींची चेन और फिर भीड़ ने की जमकर पिटाई
Delhi Crime News: पहले खींची चेन और फिर भीड़ ने की जमकर पिटाई
Delhi Crime News: पहले खींची चेन और फिर भीड़ ने की जमकर पिटाई