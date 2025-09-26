क्या आप जानते हैं राजधानी दिल्ली में कितने रेलवे स्टेशन मौजूद हैं ? संख्या देख हो जाएंगे हैरान

How many railway stations are in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली भारत की आन, बान और शान है. यह राज्य लाखों-करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है. दिल्ली हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है. ट्रेन सबसे आसान मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है. लेकिन, क्या आप यह जानते हैं कि हमारी राजधानी दिल्ली में आखिर कितने रेलवे स्टेशन है. इन स्टेशनों की संख्या जानकर आप दंग रह जाएंगे.

दिल्ली में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुल 46 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं. ज्यादातर लोग केवल प्रमुख स्टेशनों जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली या फिर हज़रत निज़ामुद्दीन को ही जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई अन्य रेलवे स्टेशन मौजूद हैं.

रेलवे स्टेशनों के अलग हैं महत्व

ये 46 स्टेशन कई श्रेणियों में बंटे हुए हैं और विभिन्न उद्देश्यों पर अपना काम कर रहे हैं.

प्रमुख स्टेशन (A-1 और A श्रेणी):

इनमें से चार स्टेशन A-1 श्रेणी के हैं, जो भारत के सबसे व्यस्त स्टेशनों में गिने जाते हैं, और साथ ही चार स्टेशन A श्रेणी के हैं. ये मुख्य रूप से लंबी दूरी की एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए ट्रांजिट हब (transit hub) जैसा काम करते हैं.

दिल्ली रिंग रेलवे:

इन 46 स्टेशनों में से 21 स्टेशन 35 किलोमीटर लंबे दिल्ली रिंग रेलवे में जाना जाता है. यह लाइन दिल्ली रिंग रोड के समानांतर चलती है और स्थानीय उपनगरीय आवाजाही (Suburban Commute) में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

छोटे रेलवे स्टेशन (38):

राजधानी दिल्ली में 38 छोटे रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जो शहर के व्यापक रेल नेटवर्क में अपना अहम योगदान प्रदान करते हैं. यह सभी छोटे स्टेशन मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से आम यात्रियों की नज़रों से छिपे रहने की कोशिश करते हैं.

छोटे ट्रेन के प्रकार:

इनमें स्थानीय पैसेंजर ट्रेन, उपनगरीय सेवाओं और रिंग रेलवे लाइनों के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है.

मालगाड़ियों की आवाजही:

कुछ स्टेशन विशेष रूप से मालगाड़ियों (Freight Trains) की आवाजाही के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकी सामानों को दूसरी जगहों पर ले जाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए.

दिल्ली के कुछ छोटे रेलवे स्टेशन:

रिंग रेलवे से जुड़े: दयाबस्ती, लोधी कॉलोनी, सेवा नगर, सरोजिनी नगर, चाणक्यपुरी, प्रगति मैदान, लाजपत नगर शामिल है

अन्य छोटे स्टेशन के नाम: आजादपुर, बादली, बिजवासन, नरेला, पालम, ओखला, शकूरबस्ती, सब्जी मंडी, मुंडका, नांगलोई शामिल है

फिलहाल, राजधानी दिल्ली के इन 46 स्टेशनों में से 13 स्टेशनों को अपग्रेड करने का फैसला भी लिया गया है, ताकि रेल सेवाओं को जल्द से जल्द और भी बेहतर बनाया जा सके.