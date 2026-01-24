Btech Student Suicide: एक डांट ने छीन ली जिंदगी: नोएडा हॉस्टल से कूदकर बीटेक छात्र ने किया सुसाइड

Btech Student Suicide: छात्रों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों ने युवाओं को बुरी तरह तरह दहशत में डाल दिया है, ऐसा ही एक खौफनाक कदम ग्रेटर नोएडा में एक छात्र ने उठाया है. दरअसल, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 स्थित एक हॉस्टल में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी है. छात्र को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. सूचना मेलने पर पुलिस ने मौके पर पहंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

क्यों की आत्महत्या ?

जानकारी के मुताबिक, एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने बताया कि मृतक छात्र का नाम उदित सोनी है. साथ ही पिता का नाम पुत्र विजय सोनी है जो झांसी का निवासी है और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कालेज से बीटेक का कोर्स कर रहा था. प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि मृतक उदित सोनी रात को अपने मित्रों के साथ शराब पीकर हॉस्टल आया था. हॉस्टल मैंनेजमेंट ने छात्र को फटकार लगाते हुए उसका वीडियो परिजनों को भेजा दिया था. वीडियो मिलने पर नाराज पिता ने छात्र को फोन पर डांटते हुए घर वापस बुलाने की बात कही थी. इसी बात से निराश होकर छात्र ने आत्मघाती कदम उठाया.

कॉलेज परिसर में बवाल

नॉलेज पार्क इलाके के एक हॉस्टल में इस स्टूडेंट के सुसाइड करने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्टूडेंट की मौत के बाद, गुस्साए स्टूडेंट्स ने देर रात हॉस्टल परिसर में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की. गुस्साए स्टूडेंट्स ने हॉस्टल के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और कॉम्प्लेक्स के अंदर दूसरी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाया. स्टूडेंट्स का आरोप है कि स्टूडेंट ने हॉस्टल मैनेजमेंट के गलत बर्ताव और मानसिक उत्पीड़न की वजह से यह कदम उठाया.

