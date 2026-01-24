Home > दिल्ली > Btech Student Suicide: एक डांट ने छीन ली जिंदगी: नोएडा हॉस्टल से कूदकर बीटेक छात्र ने किया सुसाइड

Btech Student Suicide: एक डांट ने छीन ली जिंदगी: नोएडा हॉस्टल से कूदकर बीटेक छात्र ने किया सुसाइड

Btech Student Suicide: छात्रों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों ने युवाओं को बुरी तरह तरह दहशत में डाल दिया है, ऐसा ही एक खौफनाक कदम ग्रेटर नोएडा में एक छात्र ने उठाया है. दरअसल, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 स्थित एक हॉस्टल में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी है.

By: Heena Khan | Last Updated: January 24, 2026 10:19:12 AM IST

btech student suicide
btech student suicide


Btech Student Suicide: छात्रों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों ने युवाओं को बुरी तरह तरह दहशत में डाल दिया है, ऐसा ही एक खौफनाक कदम ग्रेटर नोएडा में एक छात्र ने उठाया है. दरअसल, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 स्थित एक हॉस्टल में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी है. छात्र को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. सूचना मेलने पर पुलिस ने मौके पर पहंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

You Might Be Interested In

क्यों की आत्महत्या ?

जानकारी के मुताबिक, एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने बताया कि मृतक छात्र का नाम उदित सोनी है. साथ ही पिता का नाम पुत्र विजय सोनी है जो झांसी का निवासी है और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कालेज से बीटेक का कोर्स कर रहा था. प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि मृतक उदित सोनी रात को अपने मित्रों के साथ शराब पीकर हॉस्टल आया था. हॉस्टल मैंनेजमेंट ने छात्र को फटकार लगाते हुए उसका वीडियो परिजनों को भेजा दिया था. वीडियो मिलने पर नाराज पिता ने छात्र को फोन पर डांटते हुए घर वापस बुलाने की बात कही थी. इसी बात से निराश होकर छात्र ने आत्मघाती कदम उठाया.

Delhi Weather: स्विट्ज़रलैंड बना दिल्ली-NCR! बारिश और बर्फीली हवाओं ने ढाया सितम; जाने कैसा रहेगा आज का मौसम

You Might Be Interested In

कॉलेज परिसर में बवाल 

नॉलेज पार्क इलाके के एक हॉस्टल में इस स्टूडेंट के सुसाइड करने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्टूडेंट की मौत के बाद, गुस्साए स्टूडेंट्स ने देर रात हॉस्टल परिसर में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की. गुस्साए स्टूडेंट्स ने हॉस्टल के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और कॉम्प्लेक्स के अंदर दूसरी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाया. स्टूडेंट्स का आरोप है कि स्टूडेंट ने हॉस्टल मैनेजमेंट के गलत बर्ताव और मानसिक उत्पीड़न की वजह से यह कदम उठाया.

Weather Today Live Updates:  उत्तर के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बदला मौसम, कई जगहों पर होगी आफत की बारिश; नोट करें लेटेस्ट वेदर अपडेट

You Might Be Interested In
Tags: greater noidahome-hero-pos-7noida newsstudent suicideSuicide Case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Btech Student Suicide: एक डांट ने छीन ली जिंदगी: नोएडा हॉस्टल से कूदकर बीटेक छात्र ने किया सुसाइड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Btech Student Suicide: एक डांट ने छीन ली जिंदगी: नोएडा हॉस्टल से कूदकर बीटेक छात्र ने किया सुसाइड
Btech Student Suicide: एक डांट ने छीन ली जिंदगी: नोएडा हॉस्टल से कूदकर बीटेक छात्र ने किया सुसाइड
Btech Student Suicide: एक डांट ने छीन ली जिंदगी: नोएडा हॉस्टल से कूदकर बीटेक छात्र ने किया सुसाइड
Btech Student Suicide: एक डांट ने छीन ली जिंदगी: नोएडा हॉस्टल से कूदकर बीटेक छात्र ने किया सुसाइड