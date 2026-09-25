Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें फिर बढ़ीं, चार महिला पहलवानों ने बरी किए जाने के फैसले को दी चुनौती

Brij Bhushan Sharan Singh Case: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं. यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के करीब सात सप्ताह बाद चार महिला पहलवानों ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है. पहलवानों ने 3 अगस्त को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की है. मामले पर शनिवार, 26 सितंबर को स्पेशल जज दिग्विनय सिंह की अदालत में सुनवाई होगी.

अपील में महिला पहलवानों ने निचली अदालत के फैसले को कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं बताया है. उनका कहना है कि फैसले में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का गलत और चुनिंदा तरीके से आकलन किया गया. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि फैसला अनुमान और अटकलों पर आधारित है तथा कानून के स्थापित सिद्धांतों को उचित तरीके से लागू नहीं किया गया.

पीड़िताओं के व्यवहार को लेकर अदालत की टिप्पणियों पर सवाल

महिला पहलवानों ने अपनी अपील में निचली अदालत की उन टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई है, जिनमें शिकायतकर्ताओं की लंबे समय तक चुप्पी, आरोपी के साथ उनके कथित तौर पर सामान्य संबंध और बयानों में विरोधाभास को अभियोजन के मामले पर संदेह का आधार माना गया था.

अदालत ने अपने 3 अगस्त के फैसले में कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद कुछ तस्वीरों से पता चलता है कि आरोपी को शिकायतकर्ताओं ने पारिवारिक कार्यक्रमों और शादी समारोहों में भी आमंत्रित किया था.

अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि तत्कालीन WFI अध्यक्ष होने के कारण शिकायतकर्ताओं को अपने करियर पर असर पड़ने का डर रहा होगा, लेकिन वर्षों तक आरोपी के साथ सामान्य संबंध बनाए रखने के पहलू पर भी सवाल उठाया था.

अपील में पहलवानों का तर्क है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों का आकलन पीड़िताओं के ‘अपेक्षित व्यवहार’ से जुड़ी रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों का निष्पक्ष और तथ्यपरक मूल्यांकन किया जाना चाहिए.

2023 में सामने आया था मामला

यह मामला 2023 में सामने आया था, जब छह महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें IPC की धारा 354, 354A, 354D और 506 के तहत आरोप शामिल थे.

बाद में मई 2024 में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, महिलाओं की गरिमा भंग करने और आपराधिक धमकी से संबंधित आरोप तय किए थे. विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय किया गया था. एक नाबालिग पहलवान से जुड़े POCSO मामले में बाद में शिकायत वापस लिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी.

3 अगस्त को दोनों आरोपी हुए थे बरी

करीब 1,133 दिनों तक चले मुकदमे में 127 सुनवाई हुईं. 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद 3 अगस्त को ACJM अश्विनी पंवार ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया.