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Delhi Traffic Advisory: आज दिल्ली में ट्रैफिक रहेगा ‘टाइट’! 22 प्वाइंट पर BRICS Summit रिहर्सल, 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित

BRICS Summit 2026 Delhi Traffic Advisory: मंगलवार को दिल्ली में आने-जाने वालों को ट्रैफिक में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस BRICS समिट 2026 से पहले मोटरकेड रिहर्सल की तैयारी कर रही है.

By: Heena Khan | Published: September 1, 2026 11:34:49 AM IST

Delhi traffic advisory
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BRICS Summit 2026 Delhi Traffic Advisory: मंगलवार को दिल्ली में आने-जाने वालों को ट्रैफिक में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस BRICS समिट 2026 से पहले मोटरकेड रिहर्सल की तैयारी कर रही है. सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा और नई दिल्ली की कई अहम सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक का रास्ता बदला जाएगा. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और रास्ते के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लेकर चलें. BRICS समिट 11-13 सितंबर को होनी है और यह बड़ा कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा.

35 से ज़्यादा सड़कों पर ट्रैफिक पर रोक

इस रिहर्सल से 35 से ज़्यादा सड़कों और मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक पर असर पड़ेगा. जिन रास्तों पर रोक या बदलाव की उम्मीद है, उनमें सरदार पटेल मार्ग, जनपथ, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, अशोक रोड, अफ्रीका एवेन्यू, टॉल्स्टॉय मार्ग, शांति पथ, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, बाराखंभा रोड, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, प्रेस एन्क्लेव रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग और अतातुर्क मार्ग शामिल हैं. रणजीत सिंह फ्लाईओवर, मोती बाग और लोधी रोड के आसपास के इलाकों सहित कई अन्य अहम रास्तों पर भी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा.

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एयरपोर्ट और गुड़गांव जाने वाले रास्तों में बदलाव

सबसे अहम बदलाव उन लोगों के लिए होंगे जो एयरपोर्ट और गुड़गांव जा रहे हैं. धौला कुआं फ्लाईओवर पर, एयरपोर्ट और गुड़गांव जाने वाले वाहनों को NH-48/गुड़गांव रोड की तरफ भेजा जाएगा. बाकी ट्रैफिक को रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग से भेजा जाएगा, जो ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर करेगा. मोती बाग फ्लाईओवर पर, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, IGI एयरपोर्ट और गुड़गांव जाने वाले ट्रैफिक को राव तुलाराम मार्ग से भेजा जाएगा. मथुरा रोड से भारत मंडपम की ओर आने वाले ट्रैफिक को भी कई जगहों पर कंट्रोल किया जाएगा. हालांकि, ओबेरॉय होटल और गोल्फ लिंक जाने वाले वाहनों को ओबेरॉय फ्लाईओवर के पास तय रास्ते का इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी.

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मंडी हाउस का ट्रैफिक भी बदला गया

फिरोज शाह रोड, भगवान दास रोड और कॉपरनिकस मार्ग से मंडी हाउस आने वाले ट्रैफिक को दिल्ली के कई हिस्सों के लिए बाराखंभा रोड की तरफ भेजा जाएगा. इसके बजाय, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को सिकंदरा मार्ग से भेजा जाएगा. क्योंकि रिहर्सल से कई मुख्य रास्तों पर एक साथ असर पड़ने की उम्मीद है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे प्रभावित इलाकों से गैर-ज़रूरी यात्रा करने से बचें. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर मेट्रो का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

ट्रैफिक कंट्रोल के दौरान इमरजेंसी और ज़रूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी. यह रिहर्सल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) समिट की मेज़बानी करने से कुछ दिन पहले हो रही है. 12-13 सितंबर को होने वाले इस समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन जैसे नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है.

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Tags: BRICS Summit 2026Delhi Traffic Advisory
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