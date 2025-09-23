ब्रिटिश महिला की मौत से उठा पर्दाफाश

British Women Murder Case: राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन से करीब डेढ़ महीने बाद एक ब्रिटिश महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस की शुरुआती जांच में इस घटना को सामान्य मौत बताया जा रहा था, लेकिन अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने मौत के पीछे के सारे राज खुल दिए हैं.

ब्रिटिश महिला की मौत का राज

करीब डेढ़ महीने पहले दिल्ली के लुटियंस जोन में एक ब्रिटिश महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. हालांकि, शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे सामान्य मौत माना था, लेकिन अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है. 85 साल की पॉलीन क्राउथर एन की मौत गिरने से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी.

कैसे हुई पॉलीन क्राउथर एन की मौत

यह घटना 30 जुलाई को जंतर-मंतर लेन के मकान नंबर 7 में हुई थी. जब पॉलीन क्राउथर एन को उनकी नौकरानी ने बेहोश पाया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां, डॉक्टरों ने इलाज से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया था. शुरुआती जांच में पुलिस का कहना था कि मौके पर से किसी प्रकार के खून के निशान नहीं मिले थे. परिवार ने भी इसे एक सामान्य घटना माना और 10 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले से पर्दा उठ चुका है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि उनकी मौत गला घोंटने से हुई थी. इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर डीसीपी (नई दिल्ली) देवेश महला के नेतृत्व में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस के सामने आई नई चुनौतियां

दिल्ली पुलिस के सामने अब एक नई चुनौती सामने आ गई है. हत्या का मकसद क्या था और आखिर कौन है हत्यारा ? पुलिस ने अब इस मामले की आगे की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का अनुरोध किया है और अभी विसरा की फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है.

भारत और यूके के बीच यात्रा करती थीं पॉलीन

पॉलीन क्राउथर एन अपने भारतीय पति की मृत्यु के बाद भारत और यूके के बीच यात्रा करती थीं और घटना के समय वह पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में ही रह रही थीं. उनके परिवार में उनका बेटा, उसकी पत्नी और उनका बच्चा शामिल हैं. पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है, फिलहाल पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की टिप्पणी करने से पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया है.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ-साथ और CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. इस बीच, ब्रिटिश उच्चायोग को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है. वहीं, इस घटना पर पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही इस मामले को पूरी तरह से सुलझा लेंगे.