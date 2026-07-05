Delhi: घर पर अकेली प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, पड़ोसियों को लगी भनक तो 5वीं मंजिल से कूदा; हुई दर्दनाक मौत

Delhi Boyfriend Death Case: दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने शनिवार तड़के सुबह उसके घर पहुंचे 26 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में ऊंची इमारत से गिरकर मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल होने के बाद युवक ने सबसे पहले अपने भाई को फोन कर हादसे की जानकारी दी.

हालांकि अस्पताल पहुंचने तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा था, आत्महत्या या फिर इसके पीछे कोई और वजह है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 26 वर्षीय सऊद के रूप में हुई है, जो दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था. शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे वह लक्ष्मी नगर के किशन कुंज इलाके में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था. उस समय लड़की घर पर अकेली थी, क्योंकि उसके परिवार के अन्य सदस्य किसी काम से बाहर गए हुए थे.

पांचवीं मंजिल से नीचे गिरा युवक

सऊद उससे मिलने सुबह करीब 4:30 बजे उसके घर पहुंचा. इसी बीच, लोगों ने शोर सुनकर उसे पांचवीं मंजिल से नीचे उतरने की कोशिश करते देखा. उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह तीसरी मंजिल की छत से गिर गया. बाद में उसने अपने भाई को फोन किया. उसकी गर्लफ्रेंड पड़ोसियों के साथ मिलकर उसे अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है.

पुलिस मामले की जांच करेगी

पुलिस को शनिवार सुबह 7 बजे सऊद के पांचवीं मंजिल से गिरने की जानकारी मिली. खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सऊद की बॉडी को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वे सऊद के परिवार और लड़की से पूछताछ कर रहे हैं. आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज देखी जा रही है.