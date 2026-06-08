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दिल्ली फायरिंग केस में दोषी ठहराए गए भाजपा विधायक राजू सिंह, विधायिकी पड़ सकती है खतरे में

Delhi News: BJP विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत में लेने का आदेश दिया. बीजेपी विधायक राजू सिंह को 'गैर  इरादतन' हत्या का दोषी पाया गया है. अब मंगलवार यानी 9 जून को विधायक राजू सिंह को दी जाने वाली सजा पर सुनवाई होनी है.

By: JP Yadav | Published: June 8, 2026 7:52:49 PM IST

दिल्ली फायरिंग केस में दोषी ठहराए गए भाजपा विधायक राजू सिंह
दिल्ली फायरिंग केस में दोषी ठहराए गए भाजपा विधायक राजू सिंह


Delhi News: BJP विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत में लेने का आदेश दिया. बीजेपी विधायक राजू सिंह को ‘गैर  इरादतन’ हत्या का दोषी पाया गया है. अब मंगलवार यानी 9 जून को विधायक राजू सिंह को दी जाने वाली सजा पर सुनवाई होनी है. बिहार के साहेबगंज निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री राजू कुमार सिंह की विधायिकी खतरे में पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. ज्ञात हो कि, सन् 2018 में साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में उनके फार्महाउस पर की गई फायरिंग से हुई एक मौत के मामले में कोर्ट ने विधायक को ‘गैर इरादतन’ हत्या का दोषी ठहराया है. इस घटना में डॉ. अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला की मौत हो गई थी. कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया है.

मामले में कितनी सजा का है प्रावधान

इस घटना में विधायक राजू सिंह की पत्नी और दो अन्य लोगों, राणा राजेश सिंह और रामेन्द्र सिंह को सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है. विधायक राजू सिंह को इस मामले में सात साल तक की सजा हो सकती है.

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सदस्यता जाने का मंडरा रहा खतरा

कोर्ट ने विधायक को IPC की धारा 304(II) के अन्तर्गत मुजरिम बनाया है, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. इसके साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 30 लाइसेंस नियमों के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है. गौरतलब है कि, विधायक को दो साल की सजा होने पर उनकी सदस्यता ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ के तहत रद्द करने का प्रावधान है, ऐसे जनप्रतिनिधि को अयोग्य करार दिया जाता है. 

हाई कोर्ट में अपील करने से भी नहीं होगा फायदा

विधायक राजू सिंह को दो साल से ज्यादा की सजा होती है, तो ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ के तहत ऐसे प्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करना जरूरी है. हालांकि उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है, लेकिन इससे उनकी सदस्यता नहीं बचेगी. अगर उच्च न्यायालय सजा पर रोक लगा देती है, तो राजू सिंह के लिए स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है. हालांकि उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है, लेकिन इससे उनकी सदस्यता नहीं बचेगी. अगर उच्च न्यायालय सजा पर रोक लगा देती है, तो विधायक राजू सिंह के लिए परिणाम कुछ बेहतर हो सकते है.
    

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