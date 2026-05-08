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दिल्ली-नोएडा वालों की लगी लॉटरी! चिल्ला एलिवेटेड रोड से मिनटों में खत्म होगा लंबा सफर; नहीं झेलना पड़ेगा घंटों का ट्रैफिक

Delhi Noida Traffic: चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण 47 प्रतिशत पूरा हो चुका है. यह जून 2027 तक खुल सकता है. इससे 5.5 किमी लंबे कॉरिडोर से दिल्ली-नोएडा के बीच का लंबा सफर अब आसान हो जाएगा.

By: Preeti Rajput | Published: May 8, 2026 1:04:57 PM IST

चिल्ला एलिवेटेड रोड से मिनटों में खत्म होगा लंबा सफर
चिल्ला एलिवेटेड रोड से मिनटों में खत्म होगा लंबा सफर


Delhi Noida Traffic: दिल्ली और नोएडा के बीच रोजाना सफर करने वालों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है. लंबे समय से अटके हुए चिल्ला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट ने अब रफ्तार पकड़ ली है. इस प्रोजेक्ट का 47 प्रतिशत काम भी पूरा हो चुका है. 5.5 किलोमीटर लंबा यह सिक्स लेन वाला कॉरिडोर अब दिल्ली और नोएडा के बीच का सीधा संपर्क स्थिपित करने वाला है. जिससे सड़कों पर मिलने वाले भीषण जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी. अधिकारियों के मुताबिक, जिस तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उसे देखते हुए यह प्रोजेक्ट जून 2027 तक पूरा हो सकता है और जनता के लिए खोला जा सकता है. यह समय सीमा  डेडलाइन से भी कई महीने पहले की है, जो मुसाफिरों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है. 

ट्रैफिक का सिरदर्द अब होगा खत्म 

यह एलिवेटेड रोड मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है, जो नोएडा एंट्री गेट और महामाया फ्लाईओवर के आसपास लगने वाले जाम में फंसे रहते हैं. चिल्ला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के कारण नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम की समस्या कम हो जाएगी. दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा. इसके साथ ही  यह कॉरिडोर उन यात्रियों के लिए भी बहुत मददगार होगा जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं. सुबह और शाम के वक्त मयूर विहार से महामाया फ्लाईओवर के बीच काफी लंबा जाम लगता है. जो इस रोड की वजह से अब फर्राटा भरते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी.

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फाउंडेशन का काम हो चुका है पूरा 

प्रोजेक्ट की तकनीकी प्रगति के बारे में बात करें तो निर्माण कार्य काफी ठीक तरह से आगे बढ़ रहा है. जानकारी के मुताबिक, इस रोड के लिए जरूरी सभी 85 खंभों यानी पियर्स का निर्माण पूरा किया जा चुका है. अब इंजीनियरों का पूरा ध्यान पियर कैप का काम पूरा करने में लगा हुआ है. इसके बाद सड़क के पास गार्डर और प्रीकास्ट सेगमेंट लगाए जाएंगे. अगले चरण में इटिंग लगाने और सुरक्षा बैरियर जैसे बाकी काम किया जाएगा. 

जल्द पूरा होगा सालों पुराना सपना 

बता दें कि, चिल्ला एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव पहली बार साल 2012 में रखा गया था. लेकिन पिछले सालों में यह प्रोजेक्ट कई रुकावटों के कारण देरी हो गई. कभी फंड की कमी, पर्यावरण से जरुरी मंजूरी और कोरोना महामारी के कारण काफी समय तक रुका रहा. जिसके कारण इसकी लागत  605 करोड़ से बढ़कर करीब 893 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.  साल 2020 तक इस प्रोजेक्ट का केवल 13 प्रतिशत हिस्सा ही तैयार हो पाया था, लेकिन अभ इस प्रोजेक्ट की सारी बाधाएं दूर हो चुकी है और अब यह साल 2027 तक तैयार हो जाएगा. 

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Tags: Chilla Elevated Road updateDelhi Noida trafficNCR travel news
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