Home > दिल्ली > Bharat Bandh Strike: 12 फरवरी को देशभर में हड़ताल, दिल्ली में किन सेवाओं पर पड़ेगा असर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Bharat Bandh Strike: 12 फरवरी को देशभर में हड़ताल, दिल्ली में किन सेवाओं पर पड़ेगा असर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल होगी, जिसका असर दिल्ली में भी आंशिक रूप से देखने को मिल सकता है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और कुछ सरकारी कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हो सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: February 11, 2026 4:10:35 PM IST

Bharat Bandh Strike: 12 फरवरी को देशभर में हड़ताल, दिल्ली में किन सेवाओं पर पड़ेगा असर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद


Delhi Me Kya Bandh Or Khula: केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर 12 फरवरी, बुधवार को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है. इस संयुक्त विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) समेत कई बड़े संगठन शामिल हैं. देशभर में तैयारियां तेज हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में नोटिस जारी किए जा चुके हैं. ऐसे में राजधानी दिल्ली के लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है-क्या बैंक, स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहेंगे या सामान्य कामकाज जारी रहेगा? आइए जानते हैं दिल्ली में क्या खुला रहेगा और किन सेवाओं पर असर पड़ सकता है.

You Might Be Interested In

बैंकिंग सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज प्रभावित हो सकता है. ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, एआईबीओए और बीईएफआई जैसे संगठनों ने अपने सदस्यों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक को भी हड़ताल की सूचना दी गई है. हालांकि 12 फरवरी को आधिकारिक बैंक अवकाश घोषित नहीं किया गया है. ऐसे में शाखाएं खुली रह सकती हैं, लेकिन स्टाफ की भागीदारी के आधार पर कामकाज सीमित हो सकता है. ग्राहकों को चेक क्लियरेंस, नकद जमा-निकासी और शाखा सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ सकता है. एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहने की संभावना है, हालांकि तकनीकी या प्रोसेसिंग में मामूली विलंब हो सकता है. निजी बैंकों में कामकाज सामान्य रह सकता है, पर स्थिति स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

स्कूल–कॉलेज की स्थिति

देशव्यापी स्तर पर शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की कोई एकीकृत घोषणा नहीं हुई है. लेकिन जिन राज्यों में बंद का व्यापक समर्थन है-जैसे केरल, कर्नाटक या ओडिशा-वहां परिवहन बाधित होने या स्थानीय संगठनों के समर्थन के कारण स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की जा सकती है. अभिभावकों और विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने संस्थान की आधिकारिक सूचना पर नजर रखें.

You Might Be Interested In

परिवहन और बाजार

विरोध प्रदर्शनों और संभावित ‘चक्का जाम’ के चलते कुछ इलाकों में बस सेवाएं और अन्य सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हो सकते हैं. जहां प्रदर्शन अधिक तीव्र होंगे, वहां बाजार और दुकानें भी बंद रह सकती हैं. सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम रह सकती है या कामकाज आंशिक रूप से ठप हो सकता है यह भागीदारी के स्तर पर निर्भर करेगा.

क्या रहेगा सामान्य

आपातकालीन सेवाएं-जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस और चिकित्सा सुविधाएं-सामान्य रूप से संचालित होने की संभावना है। हवाई अड्डों पर उड़ान सेवाएं जारी रहेंगी, हालांकि यातायात बाधित होने की स्थिति में यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है.

आम लोगों के लिए सलाह

  • बैंक से जुड़े जरूरी काम पहले निपटा लें.
  • यात्रा से पहले स्थानीय ट्रैफिक और परिवहन अपडेट जरूर देखें.
  • स्कूल या कॉलेज की आधिकारिक सूचना की पुष्टि करें.
  • भीड़भाड़ या प्रदर्शन वाले इलाकों से बचें.

कुल मिलाकर 12 फरवरी की हड़ताल का असर राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग-अलग दिख सकता है. कुछ जगह सामान्य दिन जैसा माहौल रहेगा, तो कुछ इलाकों में सेवाएं सीमित रह सकती हैं.

क्यों हो रही है हड़ताल?

श्रमिक संगठनों का मुख्य विरोध उन चार श्रम संहिताओं को लेकर है, जिन्हें 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लागू किया गया है.यूनियनों का आरोप है कि नई व्यवस्थाएं कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा और अधिकारों को कमजोर करती हैं तथा कंपनियों के लिए नियुक्ति और छंटनी की प्रक्रिया आसान बनाती हैं. इसके अलावा निजीकरण की नीतियों, वेतन संबंधी मुद्दों और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को लेकर भी असंतोष जताया गया है. संगठनों की मांगों में श्रम संहिताओं को रद्द करना, बीज विधेयक के मसौदे और विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लेना, साथ ही कुछ अन्य प्रस्तावित कानूनों को निरस्त करना शामिल है. ट्रेड यूनियनों ने मनरेगा को मजबूत करने और ग्रामीण रोजगार से जुड़े प्रस्तावित प्रावधानों की समीक्षा की भी मांग उठाई है.

You Might Be Interested In
Tags: bharat bandh strike delhi me kya bandh or khulahome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026
Bharat Bandh Strike: 12 फरवरी को देशभर में हड़ताल, दिल्ली में किन सेवाओं पर पड़ेगा असर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bharat Bandh Strike: 12 फरवरी को देशभर में हड़ताल, दिल्ली में किन सेवाओं पर पड़ेगा असर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Bharat Bandh Strike: 12 फरवरी को देशभर में हड़ताल, दिल्ली में किन सेवाओं पर पड़ेगा असर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Bharat Bandh Strike: 12 फरवरी को देशभर में हड़ताल, दिल्ली में किन सेवाओं पर पड़ेगा असर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Bharat Bandh Strike: 12 फरवरी को देशभर में हड़ताल, दिल्ली में किन सेवाओं पर पड़ेगा असर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद