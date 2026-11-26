Child Marriage Awareness Campaign: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने संविधान दिवस और बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए पहले अंतरराष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में महिलाओं, बाल विवाह से बचाई गई बेटियों और स्थानीय निवासियों के साथ जागरूकता फैलाने के लिए मशाल जुलूस निकाला. इस अवसर पर सभी ने वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया.

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाले देश के सबसे बड़े नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) की ओर से आयोजित जागरूकता मार्च में करीब 2,000 महिलाओं, बच्चों, बाल विवाह से बचाई गई बेटियों और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान लोगों ने दीप जलाकर भी बाल विवाह के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई. सावित्री ठाकुर ने सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई कि वे न तो किसी बाल विवाह में शामिल होंगे और न ही इसे बढ़ावा देंगे. साथ ही, कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे. इस अवसर पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु और नागरिक समाज संगठनों के कई प्रमुख सदस्य भी मौजूद रहे.

इस मौके पर सावित्री ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में शुरू किए गए ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और देश में बाल विवाह की दर लगातार घट रही है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में बाल विवाह की दर 2005-06 में 47.4 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में घटकर 20.1 प्रतिशत रह गई है. यह दिखाता है कि भारत वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त होने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है. वर्ष 2024 से अब तक सरकार 6.86 लाख से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है, जिनके माध्यम से 12.5 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई गई है. ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ पोर्टल पर 72 हजार से अधिक बाल विवाह निषेध अधिकारियों का विवरण उपलब्ध है, जिनमें लगभग 60 हजार अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किए गए हैं. ये प्रयास बाल विवाह मुक्त भारत के हमारे संकल्प की दिशा में देश की निरंतर प्रगति को दर्शाते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, सरकार बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हर बेटी को अपने सपने पूरे करने का अवसर देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. वर्ष 2015 में शुरू किए गए ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान ने समाज में बेटियों के प्रति सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसके साथ ही मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, सुकन्या समृद्धि योजना और समग्र शिक्षा जैसी पहलें भी बेटियों के बचपन को सुरक्षित बनाने में मदद कर रही हैं. हालांकि, इस मुहिम को देश के हर गांव, हर घर और हर समुदाय तक पहुंचाने में नागरिक समाज संगठनों, सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भूमिका भी बेहद अहम है. उनका समर्पण और प्रयास ही बाल विवाह के खिलाफ इस संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण हैं.

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा, वर्ष 2030 तक बाल विवाह का खात्मा अब एक साकार होने वाला लक्ष्य है. 27 नवंबर को ‘बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस’ के रूप में मान्यता मिलना इस दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णायक मोड़ है. सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा के इतिहास में पांच साल का समय बेहद कम है, लेकिन हमारे पास इसी अवधि में इसे समाप्त करने का अवसर है.

भारत ने 2026 तक बाल विवाह की दर में 10 प्रतिशत की कमी लाकर दिखाया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सरकार की निर्णायक कार्रवाई, कानून के शासन का प्रभावी क्रियान्वयन और समाज की सामूहिक चेतना मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं. भारत की लाखों महिलाओं, बच्चों और बाल विवाह से बचाई गई बेटियों ने जो मशाल जलाई है, उसकी रोशनी आज पूरी दुनिया तक पहुंच रही है. बाल विवाह बच्चों के साथ बलात्कार है और इसे समाप्त करना न्याय की अनिवार्य शर्त है. अब हर देश को इस सामूहिक संकल्प को ठोस कार्रवाई में बदलना होगा, ताकि 2030 तक बाल विवाह मुक्त विश्व का सपना साकार हो सके.

भुवन ऋभु ने बाल विवाह के उन्मूलन के लिए एक समर्पित अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की वैश्विक पहल की शुरुआत की थी. मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में इस मांग को फिर दोहराया. इसके बाद भारत सहित 84 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. चार सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 27 नवंबर को ‘बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस’ घोषित किया.

इस कार्यक्रम में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी संगठन एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए), इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी), बाल विकास धारा, प्रयास जेएसी, कोसी लोक मंच, बेसिक फाउंडेशन और सहयोग केयर फॉर यू ने भी भागीदारी की.