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Delhi Bakrid Guidelines 2026: अगर तोड़ा नियम, तो होगी कानूनी कार्रवाई… जानें कुर्बानी को लेकर क्या हैं नए नियम? जानिए गाइडलाइन

Bakrid Sacrifice Ban Delhi: सरकार ने स्पष्ट किया है कि गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 23, 2026 5:20:03 PM IST

दिल्ली बकरीद दिशानिर्देश 2026
दिल्ली बकरीद दिशानिर्देश 2026


Delhi Bakrid Guidelines 2026: दिल्ली सरकार ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) के मौके पर नई गाइडलाइन जारी की है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू रहेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

किन जानवरों की कुर्बानी पर रोक?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है. अगर कोई व्यक्ति ऐसे जानवरों की कुर्बानी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है. प्रशासन ने अवैध पशु कटाई पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए हैं.

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सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं

नई गाइडलाइन के अनुसार सड़क, गली, पार्क या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने कहा है कि केवल निर्धारित और अधिकृत जगहों पर ही कुर्बानी की जा सकेगी. इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और लोगों को असुविधा से बचाना है.

साफ-सफाई को लेकर सख्ती

दिल्ली सरकार ने कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों को लेकर भी सख्त नियम लागू किए हैं. नालियों, सीवर या खुले सार्वजनिक स्थानों पर पशु अवशेष फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. प्रशासन ने लोगों से त्योहार के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.

लिस और प्रशासन को निर्देश

कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने अधिकारियों को अवैध पशु परिवहन, गैरकानूनी कटाई और पशु क्रूरता के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस और प्रशासन को निगरानी बढ़ाने को कहा गया है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि बकरीद शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और सभी नियमों का पालन करें.

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Tags: Bakrid Sacrifice BanDelhi Bakrid Guidelines 2026Delhi Government GuidelinesEid ul Adha Rules DelhiKapil Mishra News
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