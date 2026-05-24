Bakrid Advisory: अगर नालियों में बहा खून तो दिल्लीवालों की खैर नहीं! ध्यान से पढ़ लें बकरीद की एडवाइजरी

Bakrid Advisory: 28 मई को बकरीद से पहले, दिल्ली सरकार ने एक सख्त एडवाइज़री जारी की है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में गायों, बछड़ों, ऊँटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैर-कानूनी है. साथ ही, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और सार्वजनिक जगहों पर जानवरों को काटने पर रोक लगाई गई है.

क्या बोले विकास मंत्री

दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा जारी इस एडवाइज़री में यह भी कहा गया है कि सड़कों, गलियों और खुले इलाकों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की कुर्बानी देने की किसी भी हाल में इजाज़त नहीं होगी. अधिकारियों ने साफ किया है कि कुर्बानी देने की इजाज़त सिर्फ़ उन्हीं जगहों पर होगी, जो कानूनी तौर पर इसके लिए अधिकृत हैं. अपने एक पोस्ट में मिश्रा ने कहा, ‘कुर्बानी से निकले कचरे को सीवर, नालियों या सार्वजनिक जगहों पर फेंकना पूरी तरह से मना है; कुर्बानी सिर्फ़ उन्हीं जगहों पर दी जा सकती है, जो इसके लिए तय की गई हैं.

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खून नालियों में नहीं बहाया जा सकता

यह निर्देश दिया गया है कि कुर्बानी की रस्म के दौरान खून को सीवेज की नालियों में नहीं बहाया जाना चाहिए. सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की अवैध खरीद-बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. ईद-उल-अज़हा (बकरीद) 28 मई को मनाई जाएगी. इसकी तैयारियों के सिलसिले में, विभाग ने आठ बिंदुओं वाली एक सख्त एडवाइज़री जारी की है. ईद-उल-अज़हा के मौके पर, दिल्ली के मिश्रित आबादी वाले इलाकों में रहने वाले हिंदू अक्सर जानवरों की अनाधिकृत कुर्बानी की प्रथा से काफी परेशान होते हैं. कभी-कभी तो संकरी गलियों और सार्वजनिक सड़कों पर भी कुर्बानी दी जाती है; कई इलाकों में तो सड़कें खून से लाल हो जाती हैं.

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