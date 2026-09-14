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Delhi Gym Trainer Murder: आया नगर में जिम ट्रेनर की हत्या, पहले बाहर बुलाया; फिर कर दी गोलियों की बौछार, जांच में जुटी पुलिस

Delhi Gym Trainer Murder News: जिम ट्रेनर विजय कुमार एक जिम में था, तभी कुछ लोगों ने कथित तौर पर उसे बाहर बुलाया और मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दीं. पुलिस ने बताया कि करीब 15 गोलियां चलाई गईं.

By: Hasnain Alam | Published: September 14, 2026 7:15:40 PM IST

आया नगर में जिम ट्रेनर विजय कुमार की हत्या
आया नगर में जिम ट्रेनर विजय कुमार की हत्या


Delhi Gym Trainer Murder News: दिल्ली का आया नगर सोमवार सुबह करीब 10 बजे गोलियों की आवाज से गूंज उठा. फतेहपुर बेरी थाना इलाके के हंसा चौक के पास बदमाशों ने एक जिम ट्रेनर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. इस हमले में जिम ट्रेनर की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक बाइक सवार दो हमलावरों ने जिम ट्रेनर विजय कुमार पर गोलियां बरसाईं. पुलिस को इस हत्या के पीछे व्यक्तिगत दुश्मनी का संदेह है.

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं यह वारदात गांव में लंबे समय से चली आ रही रंजिश से तो नहीं जुड़ी है. विजय कुमार एक जिम में था, तभी कुछ लोगों ने कथित तौर पर उसे बाहर बुलाया और मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दीं. पुलिस ने बताया कि करीब 15 गोलियां चलाई गईं.

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‘हत्या का कारण व्यक्तिगत दुश्मनी आ रहा नजर’

दक्षिण दिल्ली पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अनंत मित्तल ने कहा कि विजय कुमार को कई गोलियां लगीं और बाद में उसकी मौत हो गई. उनके मुताबिक, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मौके से फरार हुए आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीम को गठन किया गया है. शुरुआती जांच में हत्या का कारण व्यक्तिगत दुश्मनी नजर आ रहा है.

विजय के चाचा देवेंद्र के अनुसार, हमलावर जानते थे कि पीड़ित जिम के अंदर है और उन्होंने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए उसे बाहर बुलाया और फिर गोलीबारी की. देवेंद्र ने बताया कि वह एक ट्रेनर था. उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है. उसकी एक बहन, पत्नी और दो बच्चे हैं. हमें बताया जा रहा है कि उसके सिर में दो गोलियां लगी हैं.

विजय के चाचा देवेंद्र ने क्या दावा किया?

उन्होंने दावा किया कि यह घटना गांव में अलग-अलग समूहों के बीच पुरानी रंजिश का परिणाम लग रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस विवाद के संबंध में अतीत में भी कई लोगों की हत्या की जा चुकी है.

आया नगर में हाल में हुई कई हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी थी. इनमें डेयरी कारोबारी रतन लोहिया की हत्या का मामला भी शामिल है. लोहिया की इस साल के शुरुआत में आया नगर में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस सूत्रों ने इसे सावधानीपूर्वक रची गई साजिश बताया था. हमलावरों द्वारा कई घंटे तक रेकी करने के बाद उन पर कथित तौर पर 60 से अधिक गोलियां चलाई गई थीं.

फिलहाल गोलीबारी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए इलाके में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं. पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीम विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं. मामले की आगे की जांच जारी है.

Tags: crime newsdelhi news
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