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थिएटर में कब आ रहे हैं ‘हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं’? रिलीज डेट आई सामने; जानें पूरी डिटेल्स

Hum Angrezon Ke Zamane Ke Jailer Hai Release Date: दिवंगत अभिनेता असरानी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं' की रिलीज डेट सामने आ गई है. दिल्ली में आयोजित हुए फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा हुई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 7, 2026 1:17:59 PM IST

थिएटर में कब आ रहे हैं 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं'?
थिएटर में कब आ रहे हैं 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं'?


फिल्म ‘हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं’ दिवंगत अभिनेता असरानी की आखिरी फिल्मों में से एक मानी जा रही है, जिसके चलते इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है. तमाम अटकलों के बाद इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा हो गई है. राजधानी दिल्ला में फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अभिनेता मुश्ताक खान, निर्देशक राकेश सावंत और निर्माता भंवर सिंह पुंडीर उपस्थित रहे. जानिए पूरी डिटेल्स. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म ‘हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं’ सिनेमाघरों में 12 जून 2026 को रिलीज होगी. जया फिल्म्स और गजानन मोशन मूवीज के बैनर तले बनी इस फिल्म में असरानी, मिलिंद गुणाजी, जरीना वहाब, रक्षा गुप्ता, मुस्कान वर्मा, विष्णु शर्मा, अभिनव चौहान और मुश्ताक खान प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन राकेश सावंत ने किया है, जबकि इसे श्वेता चौहान, भंवर सिंह पुंडीर और राकेश सावंत ने प्रोड्यूस किया है.

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जब असरानी ने सुना फिल्म का नाम

दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्देशक राकेश सावंत ने फिल्म को लेकर अपने अनुभव साझा किए. डायरेक्टर ने कहा कि जब उन्होंने असरानी जी को फिल्म का शीर्षक ‘हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं’ बताया, तो वे बेहद खुश हुए और उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया. 

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी एक रोमांचक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर पर आधारित है, जिसमें ठाकुर विश्वजीत सिंह और सवातेई परिवार के बीच का विवाद खौफनाक अपराध और चौंकाने वाले खुलासों में बदल जाता है. इस रहस्य की जांच इंस्पेक्टर देव और इंस्पेक्टर राणा करते हैं. इसी के आधार पर कहानी आगे बढ़ती है. 

‘असरानी जी से जुड़ी है ये फिल्म’

निर्देशक राकेश सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘यह फिल्म हमारे लिए बेहद खास और भावुक है क्योंकि इसमें असरानी जी की यादगार परफॉर्मेंस जुड़ी हुई है.  हमने दर्शकों को एक सम्पूर्ण मनोरंजन देने की कोशिश की है.’

यह खबर भी पढ़ें: बार-बार KISS करता रहा को-स्टार, होटल में भी संबंध बनाने की कोशिश की…इस दिग्गज हसीना ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Tags: AsraniHum Angrezon Ke Zamane Ke Jailer Hai
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