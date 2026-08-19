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डिलीवरी बॉय बनकर खुलवाया दरवाजा, फिर महिला के मुंह और हाथों पर टेप बांध… दिल्ली में दिनदहाड़े 75 लाख की लूट

Delhi Robbery Case: अशोक विहार के पॉश इलाके में चार बदमाश दो मोटरसाइकियों से पहुंचे और एक बदमाश ने डिलीवरी बॉय बनकर घर का दरवाजा खुलवाया.

By: Shristi S | Published: August 19, 2026 11:29:49 PM IST

दिल्ली में दिनदहाड़े 75 लाख की लूट
दिल्ली में दिनदहाड़े 75 लाख की लूट


Delhi Ashok Vihar Robbery Case: दिल्ली में दिनदहाड़े हुई लूट की इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अशोक विहार के पॉश इलाके में चार बदमाश दो मोटरसाइकियों से पहुंचे और एक बदमाश ने डिलीवरी बॉय बनकर घर का दरवाजा खुलवाया. 

अंदर घुसते ही महिला को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया गया. आरोप है कि बदमाशों ने उसके मुंह और हाथों पर टेप बांधी और करीब 10 से 15 मिनट तक घर में लूटपाट करने के बाद करीब 75 लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए.

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डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसे बदमाश

जानकारी के मुताबिक, घटना बुधवार को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार थाना क्षेत्र के ई-ब्लॉक फेज-1 में हुई. कारोबारी मनोज के घर में दोपहर करीब 11:30 बजे चार अज्ञात बदमाश पहुंचे. बताया जा रहा है कि बदमाश दो मोटरसाइकिलों पर आए थे. इनमें से एक ने खुद को डिलीवरी बॉय बताया और इसी बहाने घर का दरवाजा खुलवाया. दरवाजा खुलते ही चारों बदमाश जबरन घर के अंदर दाखिल हो गए.

घर में मौजूद महिला मीरा को बदमाशों ने चाकू की नोक पर धमकाया. आरोप है कि उसके मुंह और हाथों पर टेप बांध दिया गया. बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. करीब 10 से 15 मिनट तक बदमाश घर में रहे. इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर घर में रखी नकदी और अन्य कीमती सामान की तलाश की. बदमाश करीब 75 लाख रुपये कैश लेकर फरार हुए हैं. महिला को मामूली चोटें आई हैं और उसका मेडिकल कराया गया है.  

पहले से रेकी करने का शक

पूरी वारदात को जिस तरह अंजाम दिया गया, उससे पुलिस को बदमाशों द्वारा पहले से रेकी किए जाने का शक है. बताया गया कि बदमाशों को घर और परिवार से जुड़ी कुछ जानकारियां भी थीं, जिनका इस्तेमाल उन्होंने महिला को डराने के लिए किया. 

स्थानीय लोगों की मुताबिक, वारदात से पहले संदिग्ध बदमाशों ने पड़ोस में रहने वाले उमेश सहगल के ड्राइवर से पानी भी मांगा था. घटना से जुड़ी कुछ तस्वीरें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बता सामने आई है. 

45 मिनट तक PCR नहीं पहुंचने का आरोप

वारदात के बाद परिवार की ओर से पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई. परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के करीब 45 मिनट तक PCR मौके पर नहीं पहुंची. इसके बाद पारिवारिक मित्र और पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता ने सीधे थाना प्रभारी को सूचना दी. सूचना मिलते ही अशोक विहार थाना प्रभारी प्रमोद कुमार, भारत नगर थाना प्रभारी रामकिशोर और ACP आकाश रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फिलहाल अशोक विहार थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है. 

Tags: crimedelhiDelhi Robbery Case
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