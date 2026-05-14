अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनाया बड़ा फैसला

Justice Swarna Kanta Sharma: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी और अदालत की अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की जा रही है. इस दौरान कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अदालत को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं. कोर्ट ने कहा कि उनकी रिक्यूजल याचिका खारिज होने के बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय वीडियो जारी किया.

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि उनकी पार्टी के पदाधिकारी भी लगातार वही बातें दोहराते रहे. हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यह उचित आलोचना नहीं की. हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत पर राजनीतिक प्रभाव और न्यायिक स्वतंत्रता की कमी के आरोप लगाए गए.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट के मुताबिक, यह कहना कि यह अदालत सरकार, बीजेपी या सॉलिसिटर जनरल से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाना है. इसके अलावा, हाईकोर्ट ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल को यह कहने का अधिकार किसने दिया कि यह अदालत उसके मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती?

खबर अपडेट की जा रही है…