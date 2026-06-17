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एक और छात्रा चढ़ी NEET की भेंट! डिप्रेशन में की आत्महत्या, सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी

दिल्ली में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी. शुरुआती जांच के अनुसार छात्रा ने 3 मई को नीट परीक्षा दी थी और परीक्षा रद्द होने के बाद से कथित तौर पर वह डिप्रेशन से जूझ रही थी.

By: Shivangi Shukla | Published: June 17, 2026 4:56:09 PM IST

डिप्रेशन में की आत्महत्या
डिप्रेशन में की आत्महत्या


दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम में रहने वाली रेणु ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. शुरुआती जांच के अनुसार, छात्रा ने 3 मई को नीट परीक्षा दी थी और परीक्षा रद्द होने की खबरों के बाद से कथित तौर पर वह डिप्रेशन में थी.

पुलिस का कहना है कि 13 जून को रेणु के पिता उसके नाना यानी अपने ससुर की मौत के बाद ससुराल गए हुए थे. उस समय रेणु घर पर बिल्कुल अकेली थी. जानकारी के अनुसार उसने कथित तौर पर परीक्षा रद्द होने की वजह से 13 जून की शाम को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

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सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी 

रेणु ने सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था. घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट से उसकी मानसिक परेशानी का पता चलता है. सपने सुसाइड नोट में उसने अपने माता-पिता से माफी मांगी है और लिखा कि वह उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. बता दें कि रेणु का परिवार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब नीट परीक्षा को लेकर लगातार विवाद चल रहे हैं.

इससे पहले भी नीट परीक्षा की वजह से छात्र कर चुके हैं आत्महत्या

कुछ दिन पहले राजस्थान के सीकर में भी नीट के एक छात्र ने आत्महत्या की थी. 22 वर्षीय उमेश माली नाम का यह छात्र नीट परीक्षा के अपने तीसरे प्रयास की तैयारी कर रहा था. पुलिस के अनुसार, झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ निवासी उमेश परीक्षा की तैयारी के चलते सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन इलाके में रहता था. वह एक फ्लैट में अपनी मां, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ रह रहा था. 

इसके अलावा मंगलवार को भी एक छात्रा ने देहरादून में आत्महत्या कर ली थी. 23 साल की एक छात्रा ने नीट परीक्षा पास न कर पाने के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. उसने अपने माता-पिता के नाम पर एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था, ‘मम्मी-पापा, मैं आपसे प्यार करती हूं.” पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि वह लंबे समय से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी.

नीट री-एग्जाम से पहले सरकार ने लगाया अस्थायी प्रतिबंध

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 21 जून को देश भर में नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित कराने जा रही है. इससे पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. सरकार का मानना है कि नीट परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी, प्रश्नपत्र या अन्य संवेदनशील सामग्री के लीक होने की आशंका को देखते हुए यह कदम आवश्यक है.

बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया है कि दोबारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष होगी. उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर चल रहे उन रैकेटों से सावधान रहने की अपील की है, जो मोटी रकम लेकर परीक्षा के पेपर बेचने का दावा कर रहे हैं.

Tags: NEETSuicide Case
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