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दिल्ली में एक और सनसनीखेज हत्या, ‘अरबाज’ ने ‘कृष्णा’ को उतारा मौत के घाट, कैंची गोदकर की हत्या

दिल्ली में एक और सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक अरबाज नाम के युवक ने कृष्णा नाम के युवक की हत्या कर दी. आरोपी ने कृष्णा को कैंची से गोदकर मार डाला.

By: Deepika Pandey | Published: June 9, 2026 12:17:04 PM IST

दिल्ली में एक और हिंदू युवक की हत्या
दिल्ली में एक और हिंदू युवक की हत्या


Delhi Murder Case: दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधी नगर इलाके से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक कपड़ा सिलाई फैक्टरी में काम करने वाले युवक की उसके ही सहकर्मी ने कैंची से गोदकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, कृष्ण कुमार नाम का युवक रघुवरपुरा स्थित एक गारमेंट फैक्टरी में काम करता था. 4 जून की रात फैक्टरी में कुछ कर्मचारी शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर कर्मचारियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि माहौल हिंसक हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, झगड़े के दौरान अरबाज नाम के युवक ने पहले एक कर्मचारी टाइगर पर हमला किया. इसके बाद उसने गुस्से में कृष्ण कुमार को निशाना बनाया और फैक्टरी में इस्तेमाल होने वाली कैंची से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. 05 जून को कृष्ण कुमार को घायल अवस्था में डॉ. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

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जीटीबी अस्पताल में तोड़ा दम

अस्पताल से पुलिस को युवक के अस्पताल में भर्ती किए जाने की सूचना दी गई, सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची लेकिन कृष्ण की हालत गंभीर थी और वो घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सका. हालांकि 6 जून को उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान जीटीबी अस्पताल में उसकी मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही गांधी नगर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी.

उत्तम नगर से गिरफ्तार हुआ अरबाज

जांच के दौरान पुलिस ने फैक्टरी मालिक और वहां काम करने वाले लोगों से पूछताछ की. साथ ही सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से आरोपी की पहचान की गई. पुलिस ने संगम विहार निवासी 27 वर्षीय आरोपी अरबाज को उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

पहले भी कर चुका हत्या की कोशिश

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई खून से सनी कैंची और वारदात के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि अरबाज पहले भी कानून के शिकंजे में आ चुका है. कुछ सालों पहले वह हत्या के प्रयास के एक मामले में शामिल रहा था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और विवाद की असली वजह जानने की कोशिश कर रही है.

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