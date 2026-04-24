Home > दिल्ली > Amar Colony Murder Case: अलवर में दो रेप, दिल्ली में मर्डर, अमर कॉलोनी केस के आरोपी के सनसनीखेज खुलासे, ऐसे रची हत्या साजिश

Amar Colony Murder Case: अलवर में दो रेप, दिल्ली में मर्डर, अमर कॉलोनी केस के आरोपी के सनसनीखेज खुलासे, ऐसे रची हत्या साजिश

Amar colony murder case: दिल्ली के अमर कॉलोनी मर्डर केस में आरोपी राहुल मीणा से चोरी की नकदी और जेवर बरामद हुए हैं. पूछताछ में उसने दुष्कर्म के मामलों में संलिप्तता कबूली है. ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत, कर्ज और पहले से घर की जानकारी होने के चलते उसने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया.

By: Ranjana Sharma | Published: April 24, 2026 11:12:09 AM IST

नौकरी से निकाले जाने के बाद लिया बदला, वारदात को दिया अंजाम
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Amar colony murder case: दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई सनसनीखेज तथ्य सामने आ रहे हैं. दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में आरोपी राहुल मीणा की भूमिका और उसके आपराधिक कृत्यों से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं, जिसने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है.

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होटल से बरामद हुए नकदी और चोरी के जेवर

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा के कब्जे से एक लाख रुपये से अधिक की नकदी और पीड़ित के घर से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए हैं. ये सामान द्वारका के उसी होटल से मिला, जहां आरोपी वारदात से पहले और बाद में छिपा हुआ था. पुलिस के मुताबिक, उसने होटल का किराया भी चोरी किए गए पैसों से ही चुकाया था.

पूछताछ में रेप के दो मामलों की कबूली बात

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दुष्कर्म के दो मामलों में अपनी संलिप्तता कबूल की है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है. फिलहाल पुलिस इन दावों की पुष्टि करने और संभावित पीड़ितों की पहचान करने में जुटी हुई है. जांच में यह भी सामने आया है कि राहुल मीणा ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था. इसी लत के चलते वह लगातार कर्ज में डूबता जा रहा था. वह आसपास के लोगों से पैसे उधार लेकर ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर दांव लगाता था. पुलिस अब उन लोगों की पहचान कर रही है, जिन्होंने उसे पैसे उधार दिए थे, ताकि उसके नेटवर्क और गतिविधियों की पूरी जानकारी जुटाई जा सके.

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पीड़ित परिवार के यहां करता था काम

पुलिस के अनुसार, आरोपी करीब आठ महीने तक पीड़ित परिवार के यहां घरेलू काम करता था. हालांकि, सट्टेबाजी की लत के चलते उसे लगभग एक महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था. इसके बाद उसने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यूपीएससी की तैयारी कर रही पीड़िता के साथ पहले कथित दुष्कर्म किया गया और उसके बाद मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई. घटना के दिन सुबह करीब 6:30 बजे कुछ ड्राइवरों ने आरोपी को सोसाइटी में प्रवेश करते देखा था. पूछताछ में उसने खुद को काम की तलाश में आने की बात कही थी. इसके बाद वह करीब 6:39 बजे फ्लैट में दाखिल हुआ और करीब 7:30 बजे वहां से निकल गया. सुबह 8 बजे जब माता-पिता जिम से लौटे, तो उन्होंने अपनी बेटी को खून से लथपथ हालत में पाया. पीड़िता के कपड़े फटे हुए थे और वह गंभीर अवस्था में पाई गई.

घर की जानकारी का उठाया फायदा

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी को घर की पूरी व्यवस्था की जानकारी थी. उसे पता था कि नौकरों के लिए एक अतिरिक्त चाबी गेट के बाहर छिपाकर रखी जाती है. उसी चाबी का इस्तेमाल कर वह बिल्डिंग और फ्लैट में आसानी से दाखिल हो गया और सीधे पीड़िता के कमरे तक पहुंचा. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी द्वारका स्थित एक होटल में जाकर छिप गया था. पुलिस का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, जिनके आधार पर अदालत में यह साबित किया जाएगा कि आरोपी ने पूरी योजना के तहत उस घर को निशाना बनाया, जहां वह पहले काम कर चुका था.

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Tags: amar colony murder casedelhi crime news 2026rahul meena accused
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