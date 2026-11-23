Delhi Traffic Police Advisory Monday 23 November 2026: सप्ताह का पहला ही दिन (सोमवार, 23 नवंबर, 2026) लोगों के लिए दिल्ली की सड़कों पर भारी पड़ने वाला है. सोमवार (23 नवंबर, 2026) को सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली में VIP मूवमेंट को देखते हुए खास ट्रैफिक इंतजाम किए जाएंगे. इसी दौरान नगर कीर्तन का जुलूस भी निकलेगा, जिससे शहर के कई रास्तों पर असर पड़ सकता है. वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और देरी की संभावना को देखते हुए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलें. प्रभावित रास्तों और इलाकों में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

सोमवार के लिए दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी

23 नवंबर को दिल्ली में सफर करने वालों को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली के कुछ हिस्सों में खास इंतजाम किया गया है. ये इंतजाम VIP मूवमेंट और गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरपुरब के मौके पर निकाले जाने वाले नगर कीर्तन के कारण किए गए हैं. ऐसे में कई रास्तों से जुड़े इलाकों में वाहन चालकों को देरी का सामना करना पड़ सकता है. ये पाबंदियां दो वजहों से लगाई गई हैं- पहला VIP मूवमेंट और दूसरा गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरपुरब के लिए नगर कीर्तन का जुलूस निकाला जाना.

In view of special traffic arrangements on 23.11.2026 from 1500 Hrs onwards, traffic movement is likely to remain affected on Outer Ring Road and several adjoining roads, including Shamnath Marg, Boulevard Road, Rani Jhansi Road and other stretches. Traffic may be regulated or diverted at key intersections, as required Commuters are advised to avoid affected stretches wherever possible, plan their journeys in advance, use alternative routes and allow additional travel time GENERAL INSTRUCTIONS * Motorists are requested to remain patient, follow traffic rules and cooperate with traffic personnel deployed in the area. Please follow diversion signs and traffic directions to avoid congestion * For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 22, 2026

VIP मूवमेंट और नगर कीर्तन के कारण इन रास्तों पर असर पड़ेगा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए जहां तक ​​संभव हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.

राजघाट के पास VIP मूवमेंट: सुबह 10 बजे से 11 बजे तक. सोमवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच राजघाट स्थित महात्मा गांधी स्मृति स्थल के आसपास खास ट्रैफिक इंतजाम रहेंगे. हालात को देखते हुए ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सकता है और रूट डायवर्ट किए जा सकते हैं.

संभावित रूप से प्रभावित सड़कें और जगहें

ITO चौक

दिल्ली गेट

गुरु नानक चौक

शांतिवन चौक

राजघाट DTC डिपो

IP फ्लाईओवर

BSZ मार्ग (ITO चौक से दिल्ली गेट तक)

नगर कीर्तन जुलूस: रास्ते और ट्रैफिक डायवर्जन

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति सोमवार (23 नवंबर, 2026) को प्रकाश गुरपुरब के अवसर पर एक नगर कीर्तन जुलूस का आयोजन करेगी। मध्य और उत्तर दिल्ली में सुबह 10 बजे से अलग-अलग चरणों में ट्रैफिक पाबंदियां और डायवर्जन लागू किए गए हैं.

जुलूस इन रास्तों से होकर गुजरेगा

1. गुरुद्वारा शीश गंज साहिब चांदनी चौक

2. फतेहपुरी

3. खारी बावली

4. नया बाजार चौक

5. पीली कोठी रोड

6. पुल मिठाई

7. जोरावर सिंह मार्ग

8. बर्फ खाना चौक

9. पुल बंगश मेट्रो स्टेशन

10. रोशनआरा रोड

11. घंटा घर

12. शक्ति नगर चौक

13. गुरुद्वारा नानक पियाऊ साहिब, GT करनाल रोड

यात्रियों के लिए अलर्ट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि जहां तक संभव हो प्रभावित सड़कों और उनके आस-पास के रास्तों से बचें. अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें. ट्रैफिक संकेतों और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें. दिल्ली मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग करें. सड़क किनारे अनावश्यक पार्किंग से बचें.