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Delhi: 8 साल का प्यार, ढाई महीने की शादी, फिर रहस्यमयी मौत; ऑफिस से घर लौटते वक्त ऐसा आकृति के साथ क्या हुआ था?

Delhi Murder Case: साउथ दिल्ली की लोधी कॉलोनी में 28 साल की नई-नई शादीशुदा महिला की रहस्यमयी मौत की घटना सामने आई है. महिला आकृति सुतार  के घरवालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान करने और हत्या के आरोप लगाए हैं.

By: Shristi S | Published: July 5, 2026 8:53:39 PM IST

दिल्ली की लोधी कॉलोनी में 28 साल की नई-नई शादीशुदा महिला की रहस्यमयी मौत
दिल्ली की लोधी कॉलोनी में 28 साल की नई-नई शादीशुदा महिला की रहस्यमयी मौत


Delhi Akriti Sutar Death: साउथ दिल्ली की लोधी कॉलोनी में 28 साल की नई-नई शादीशुदा महिला की रहस्यमयी मौत की घटना सामने आई है. महिला आकृति सुतार  के घरवालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान करने और हत्या के आरोप लगाए हैं. 

पुलिस का कहना है कि वे सभी मुमकिन एंगल से जांच कर रहे हैं, वहीं आकृति सुतार के परिवार ने ज़ोर देकर कहा है कि उसकी हत्या की गई है और सुसाइड का कोई सवाल ही नहीं है, जैसा कि उसके पति के परिवार ने कहा है.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम, पुष्प विहार की रहने वाली आकृति, दिल्ली की लोधी कॉलोनी में पालिका कुंज में NDMC फ्लैट्स की तीसरी मंज़िल से कथित तौर पर गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल पाई गईं. यह जगह उनके ससुराल से लगभग 10 km दूर थी और अभी तक यह पता नहीं चला है कि वह वहां क्यों गई थीं.

उन्हें वहां रहने वालों ने जमीन पर पड़ा पाया और पुलिस को बुलाया. जमीन पर खून नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान और दूसरी चोटें थीं. उसे तुरंत AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद पोस्टमॉर्टम जांच चल रही है.

छतरपुर में एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी महिला

पुलिस के मुताबिक, आकृति सुतार – जो छतरपुर में एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी. महिला ने 24 अप्रैल को अरस्तु सिक्का से शादी की थी. दोनों एक-दूसरे को आठ साल से जानते थे. एक रिश्तेदार ने कहा कि यह एक लव मैच था. आकृति पहले अरस्तु की बहन, अगस्तिका सिक्का की दोस्त थी, और फिर अरस्तु के साथ रिलेशनशिप में आ गई.

बेरोजगार है पति, दहेज का दावा

सिक्का अभी बेरोज़गार है. उसके पिता सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन वह अपने काम के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं देते. आकृति के परिवार ने सुसाइड की बात से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या की गई. उन्होंने दावा किया कि अरस्तु सिक्का और उसका परिवार 20 लाख रुपये मांग रहे थे और शादी के बाद से ही आकृति को बार-बार परेशान किया और धमकाया था.

उसके 24 साल के भाई अमय सुतार ने दावा किया है कि वह दिमागी तौर पर मजबूत है और कभी अपनी जान नहीं लेती. परिवार ने यह भी दावा किया कि अरस्तु ने उसे कई बार जान से मारने की धमकी दी थी और उसकी मौत से ठीक दो दिन पहले कपल के बीच गंभीर झगड़ा हुआ था.

मौत से कुछ घंटे पहले महिला ने मां से की थी बात

घटना के बारे में बताते हुए, आकृति के चाचा मनंजय सुतार ने कहा आकृति ने शनिवार शाम करीब 6 बजे अपनी माँ से बात की थी, अपनी मौत से कुछ घंटे पहले. उसने कहा था कि वह दिन के लिए ऑफिस से निकली थी और घर आ रही थी. रात करीब 8 बजे, परिवार को अरस्तु का फोन आया कि आकृति गायब है. करीब 90 मिनट बाद, पुलिस ने उन्हें बताया कि पालिका कुंज में एक महिला की लाश मिली है.

मौके पर खून के कोई धब्बे नहीं मिले

परिवार ने घटना के हालात पर सवाल उठाए हैं, और बताया कि जिस बिल्डिंग में आकृति की लाश मिली, वह ज़्यादातर खाली है. उन्होंने आगे दावा किया कि मौके पर खून के कोई धब्बे नहीं मिले, जिससे उन्हें शक है कि जुर्म की प्लानिंग सोच-समझकर की गई थी. उन्होंने कहा कि मौत की सही वजह पता लगाने में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होगी.

परिवार के मुताबिक, आकृति ने अपनी शादी के लिए छुट्टी लेने के बाद 1 जुलाई को काम फिर से शुरू किया था और शनिवार को अपने साथ काम करने वालों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी. उसके चाचा ने सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठाते हुए कहा अगर वह दुखी थी या अपनी जान देने का प्लान बना रही थी, तो वह काम पर लौटने का जश्न क्यों मना रही थी? इन दावों के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट चुकी है.

Tags: crimedelhiMurder
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