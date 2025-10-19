दिल्ली-NCR पर किसने किया ‘हवाई हमला’ खतरे में 4 करोड़ लोग; बचाव के लिए फटाफट हो जाएं तैयार

Delhi ncr weather air quality index update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज तेजी से बदला है. पिछले कई दिनों से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों (नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, महेंद्रगढ़,रेवाड़ी, नूंह और सोनीपत) में भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, हालांकि इस महीने के अंत तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है. उधर, धनतेरस की ही दिन दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) 300 के पार पहुंच चुका है. वहीं, इसके अगले दिन दिल्ली के आनंद विहार इलाके में रविवार सुबह 4 बजे के आसपास AQI 400 को भी पार कर गया. यह खतरनाक स्थिति है. माना जा रहा है कि रविवार और सोमवार को पटाखे फोड़ गए तो AQI 500 से 600 के बीच चला जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए. उधर, डॉक्टरों ने दिल्ली में लोगों को एन-95 मास्क लगाने की सलाह दी है. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में 4 करोड़ लोग रहते हैं, जिनकी सांसों पर संकट है.

बारिश से मिल सकती है राहत (Rain may bring relief in Dellhi)

इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिन में AQI में इजाफा होगा. दिवाली त्योहार के दिन (20 अक्टूबर, 2025) को दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से जताई गई है. अगर ठीकठाक बारिश हुई तो AQI से थोड़ी राहत मिल सकती है, जबकि हल्की बूंदांबादी के चलते इसमें कमी के आसार नहीं हैं.

स्मॉग से होगा दिल्ली-एनसीआर के लोगों का सामना (People of Delhi-NCR will face smog)

मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच IMD ने दिल्ली और एनसीआर में इस बार अक्टूबर में ही कोहरा (स्मॉग) शुरू होने की संभावना है. रविवार को हवा की गति कम होने से 19 अक्तूबर से दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह के बाद शाम को भी हल्का कोहरा और स्मॉग छा सकता है. इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है. तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सिसय जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है.

बुजुर्गों और बच्चों को हो सकती है दिक्कत (Elderly people and children may face problems)

IMD के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदलाव के साथ-साथ बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते लोगों को आने वाले समय में दिक्कत आने वाली है. ऐसे में डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग सुबह और शाम के दौरान बाहर निकलते समय मास्क पहनना पहनें. हार्ट, ब्लड शुगर समेत अन्य बीमारियों की चपेट में हैं तो मॉर्निंग वॉक से परहेज करें. बुजर्ग जरूरी नहीं हो तो घर पर ही रहें और वायु प्रदूषण से बचने के उपाय करें.