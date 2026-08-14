Home > दिल्ली > नशे में धुत था एयर इंडिया का पायलट? फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में ली चैन की नींद, इस गलती से दांव पर लगी 137 यात्रियों की जान!

नशे में धुत था एयर इंडिया का पायलट? फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में ली चैन की नींद, इस गलती से दांव पर लगी 137 यात्रियों की जान!

शुरुआती जांच और पूछताछ से पता चला कि एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान के पायलट ने रनिंग फ्लाइट के दौरान 30-35 मिनट तक नींद ली. पायलट ने बताया कि पर्सनल कारणों से वो काफी लंबे वक्त से ठीक से सो नहीं पा रहे थे. नींद की समस्या से पीड़ित थे जिसके लिए वो नींद की गोलियां भी ले रहे थे.

By: Kajal Jain | Published: August 14, 2026 11:48:47 AM IST

नशे में धुत था एयर इंडिया का पायलट? फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में ली चैन की नींद, इस गलती से दांव पर लगी 137 यात्रियों की जान!
नशे में धुत था एयर इंडिया का पायलट? फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में ली चैन की नींद, इस गलती से दांव पर लगी 137 यात्रियों की जान!


फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान (फ्लाइट AI-2379) के दौरान हवा में हुआ वह खौफनाक हादसा तो आपको याद ही होगा, जिसमें विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया था और कम से कम 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अब इस मामले से जुड़े जो खुलासे सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं. एनडीटीवी के हाथ लगे एयर इंडिया की अंदरूनी फ्लाइट सेफ्टी रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि जिस विमान में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे, उसका मेन पायलट यानी कैप्टन सुदीप वशिष्ठ ड्रग टेस्ट में 2 बार मारिजुआना (गांजा) पॉजिटिव पाया गया है. इतना ही नहीं, वह नींद की समस्‍या के लिए दवाइयां भी ले रहा था और उसकी लापरवाही के चलते आसमान में यात्रियों की जान पर आफत आ गई थी.

फुकेट लेओवर के दौरान नींद न आने पर खाई दवा

अपनी सफाई में पायलट सुदीप वशिष्ठ ने फ्लाइट सेफ्टी स्टेटमेंट में यह माना है कि पर्सनल रीजन से कुछ समय से नींद न आने की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके लिए उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां दी थीं. उन्होंने बताया कि फुकेट में लेओवर (स्टे) के दौरान उन्होंने आराम करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें आसानी से नींद नहीं आई. उन्होंने अपनी ड्यूटी के भारी रोस्टर पर सवाल उठाते हुए कहा कि नाइट शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम के चलते उन्हें दिन में पर्याप्त आराम (रेस्ट) नहीं मिल पा रहा था. पहली फ्लाइट के लिए उन्हें रात 12:10 बजे रिपोर्ट करना था, जिससे पहले अच्छी नींद लेना मुश्किल हो गया था. इसके अलावा, फुकेट में लैंडिंग के बाद होटल पहुंचने में डेढ़ से 2 घंटे लग जाते थे, जिससे रिकवरी के लिए मिलने वाला समय और भी कम हो जाता था. दूसरी फ्लाइट के लिए उन्हें सुबह 3 बजे ही उठना पड़ा था.

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जब अचानक 300 फीट नीचे गिरने लगा विमान

घटना के दिन 4 अगस्त को जब यह एयरबस A320neo विमान फुकेट से दिल्ली आ रहा था, तो ओडिशा के ऊपर आसमान में अचानक विमान ने करीब 300 फीट की ऊंचाई खो दी और एक दम से नीचे आ गया जिसके कारण फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ और तेज झटके लगने पर केबिन में चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में 20 यात्रियों समेत 4 क्रू मेंबर घायल हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक, जब यह हादसा हुआ तब कैप्टन सुदीप अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे और को-पायलट विमान को संभाल रहा था. हादसे के बाद पायलट केबिन में घायलों का हाल जानने पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद यात्रियों को वीडियो बनाने या फिल्म करने से मना किया और धमकाया. जब विमान सुरक्षित दिल्ली में उतरा, तो पायलट अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और उन्हें बैठने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी. यहां तक कि जांच अधिकारी के सामने यूरिन सैंपल देते समय भी उन्हें सहारे की जरूरत पड़ गई.

फुकेट की वो पार्टी और कॉकपिट की लापरवाही आई सामने

जांच में यह भी सामने आया है कि उड़ान के दौरान वह लगभग 30 से 35 मिनट तक सोया, फिर वॉशरूम गया और कॉकपिट में लौटकर फर्स्ट ऑफिसर के पीछे खड़ा हो गया. वह विमान के एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर चर्चा कर रहा था जब अचानक ऊंचाई में गिरावट आई और झटके से वह कॉकपिट के फर्श पर गिर गया. बताया जाता है कि फर्स्ट ऑफिसर विमान उड़ा रहा था, जबकि कमांडर पायलट मॉनिटरिंग की भूमिका निभा रहा था.



एनडीटीवी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि फुकेट जाते समय पायलट वाशरूम गए थे और प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने एक केबिन अटेंडेंट को अपनी सीट पर बैठने के लिए बुलाया था. लेकिन वह अटेंडेंट विमान संचालन से वाकिफ नहीं था, जिस पर पायलट ने उसे डांट दिया था. इस बात का मलाल दूर करने और मामले को सुलझाने के लिए पायलट ने वापसी की उड़ान से पहले फुकेट में सभी क्रू मेंबर्स की एक पार्टी रखी थी, जिसमें जमकर जश्न मनाया गया. इसी पार्टी और नशे के चक्कर में पायलट अपनी ड्यूटी के प्रति सीरियस नहीं रहे. फिलहाल, एयर इंडिया ने इस सनसनीखेज घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए दोनों पायलटों को आगामी जांच पूरी होने तक ऑफ-रोस्टर (ड्यूटी से बाहर) कर दिया है और मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है.

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Tags: air india newsair india phuket delhiair india pilotAir india plane
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