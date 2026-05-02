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अब मरीज नहीं, मशीन जाएगी पास! एम्स में चलता-फिरता MRI सिस्टम, मिलेगी कमाल की सुविधा

एम्स दिल्ली में गंभीर मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोर्टेबल एमआरआई मशीन लाई गई है. ये पुरानी मशीनों के मुकाबले छोटी और सुविधाजनक मशीन है. इसके इस्तेमाल के लिए मरीज को बेड से भी हटाने की जरूरत नहीं होगी.

By: Deepika Pandey | Published: May 2, 2026 6:21:16 PM IST

Delhi AIIMS
Delhi AIIMS


AIIMS Delhi: नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में मरीजों के लिए बेहतरीन सुविधा शुरू हुई है. अब एमआरआई कराने के लिए मरीज को मशीन के पास नहीं, बल्कि मशीन मरीज के पास जाएगी. दरअसल, देश में पहली बार पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू हुआ है. ये सुविधा गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अब आइसीयू और इमरजेंसी व न्यूरोसर्जिकल वार्ड में मरीजों को बिस्तर से हिलाए बिना उनका MRI किया जा सकेगा, जिससे ब्रेन की इमेजिंग की जा सकेगी. 

कैसे काम करती है MRI मशीन?

अभी तक एम्स में पुराने तरह की MRI मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था, जो काफी महंगी और बड़ी होती हैं. वे एक जगह पर स्थिर रहती हैं. इनमें ब्रेन स्कैन के लिए मरीज को आईसीयू से एमआरआई रूम तक ले जाना पड़ता है. इससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को काफी परेशानी होती थी और ये जोखिम भरा होता था. नई अल्ट्रा-लो-फील्ड पोर्टेबल एमआरआई छोटी सी, पहियों वाली और आसानी से मरीज के बेड तक ले जाने वाली मशीन है.

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कौन कर रहा नेतृत्व?

इस एमआरआई मशीन को न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस सेंटर में डॉ. शैलेश गायकवाड़ की टीम के नेतृत्व में इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ये नई मशीन ट्रॉमा, स्ट्रोक, ICU मॉनिटरिंग, बच्चों और पोस्ट-ऑपरेटिव न्यूरोसर्जिकल केस में जल्दी डायग्नोसिस करेगी. जहां मरीज की इमरजेंसी कंडीशन में समय कम होता है और मरीजों को शिफ्ट करना मुश्किल होता है, तो ऐसे समय में ये मशीन काफी आसानी से एमआरआई कर पाएगी और जल्दी ही रिपोर्ट दे सकेगी.

एम्स तक कैसे पहुंची पोर्टेबल एमआरआई मशीन?

वहीं ये पोर्टेबल मशीन देश में MRI को नियामक मंजूरी मिलने के बाद AIIMS में लगाई गई है. रेडियोसर्जरी ग्लोबल के सहयोग से ये मशीन एम्स तक आ सकी है. ये पॉइंट ऑफ केयर न्यूरो डायग्नस्टिक में काफी क्रांतिकारी साबित होने वाला है. 

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