AI Impact Summit आज, राजधानी में ट्रैफिक बदलाव; बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र ध्यान दें

AI Impact Summit traffic advisory: अगर आप 16 से 20 फरवरी के बीच दिल्ली से बाहर कही जानें का प्लान बना रहे है. AI इम्पैक्ट समिट 2026 शहर के भारत मंडपम में हो रहा है. इस बीच CBSE क्लास 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम भी कल यानी 17 फरवरी से शुरू हो रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 16, 2026 6:14:01 PM IST

AI Impact Summit traffic advisory: अगर आप 16 से 20 फरवरी के बीच दिल्ली से बाहर कही जानें का प्लान बना रहे है. AI इम्पैक्ट समिट 2026 शहर के भारत मंडपम में हो रहा है. इस बीच CBSE क्लास 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम भी कल यानी 17 फरवरी से शुरू हो रहा है. VVIP मूवमेंट और सिक्योरिटी की वजह से कुछ इलाकों में ट्रैफिक पर रोक है. डायवर्जन और सख्त कदम उठाए जाएंगे. पुलिस ने कहा है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में पूरी मदद की जाएगी.

4,200 ट्रैफिक कर्मचारी तैनात

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 10 जोन में लगभग 4,200 कर्मचारियों को तैनात किया है. भारत मंडपम, सुषमा स्वराज भवन और हैदराबाद हाउस के आसपास सिक्योरिटी कड़ी रहेगी. VVIP मूवमेंट के दौरान कुछ समय के लिए सड़कें बंद की जा सकती है.

AI इम्पैक्ट समिट के सिलसिले में सड़कों पर सख्त ट्रैफिक लगाया गया है.

VIP मूवमेंट के दौरान इन सड़कों पर पब्लिक गाड़ियों पर रोक लग सकती है.

भैरों मार्ग (रिंग रोड T-पॉइंट को छोड़कर), मथुरा रोड (खास जगहों पर) इसके अलावा मथुरा रोड, जनपथ, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, कर्तव्य पथ और सफदरजंग रोड जैसी कई बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा.

बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए डायवर्जन

शहर में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए जो गाड़ियां दिल्ली नहीं आ रही हैं, उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया जाएगा. एम्बुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी गाड़ियों को प्रायोरिटी दी जाएगी.

यह मेन रूट खुला रहेगा

दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक बड़ा नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर बिना किसी रोक-टोक के चलेगा. रिंग रोड – आश्रम चौक – सराय काले खां – राजघाट – ISBT कश्मीरी गेट – आज़ादपुर – पंजाबी बाग – धौला कुआं – AIIMS – आश्रम चौक

रेलवे स्टेशन जाने वाले पैसेंजर ध्यान दें

नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए दूसरे रास्ते दिए गए है. पैसेंजर को सलाह दी जाती है कि वे एक्स्ट्रा टाइम रखें.

एयरपोर्ट जाने वालों के लिए सलाह

पुलिस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मेट्रो इस्तेमाल करने की सलाह दी है. सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए अलग-अलग इलाकों से दूसरे रास्ते बनाए गए है. VIP मूवमेंट के दौरान बस और टैक्सी के रास्ते कुछ समय के लिए बदले जा सकते है.

CBSE स्टूडेंट्स के लिए खास इंतज़ाम

बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से शुरू हो रहा है. देश और विदेश में 4.6 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे. VIP रूट पर मौजूद 10 स्कूलों के लिए खास इंतज़ाम किए गए है. पुलिस ने अधिकारियों को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की मदद करने का निर्देश दिया है. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को घर से जल्दी निकलना चाहिए और एक्स्ट्रा टाइम रखना चाहिए.

क्या करें?

  • घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट चेक कर लें.
  • एयरपोर्ट और सेंट्रल दिल्ली पहुंचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें.

VIP रूट से बचें

रेलवे स्टेशन और एग्जाम सेंटर के लिए एक्स्ट्रा टाइम रखें. दिल्ली पुलिस ने लोगों से मदद की अपील की है. सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए रोक लगाई जा रही है, लेकिन दूसरे रास्तों से शहर में आना-जाना जारी रहेगा. दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में सावधानी और सब्र रखना होगा.

