Home > दिल्ली > मालवीय नगर के बाद अब शास्त्री पार्क में हुआ भीषण अग्निकांड, धूं-धूं कर जला ऑटो पार्टस का गोदाम

मालवीय नगर के बाद अब शास्त्री पार्क में हुआ भीषण अग्निकांड, धूं-धूं कर जला ऑटो पार्टस का गोदाम

Shastri Park Fire: शुक्रवार को शहर के शास्त्री पार्क इलाके में ऑटो स्पेयर पार्टस के एक गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है. आग लगने से धूं-धूं धूंआ उठ रहा है. गनीमत की बात यह रही की मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की.

By: Shristi S | Last Updated: June 5, 2026 9:32:59 PM IST

शास्त्री पार्क के ऑटो पार्टस के गोदाम में आग लगी
शास्त्री पार्क के ऑटो पार्टस के गोदाम में आग लगी


Shastri Park Warehouse Fire Incident: राजधानी दिल्ली में आग लगने का मामला दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में मालवीय नगर अग्निकांड मामले के बाद अब शुक्रवार को शहर के शास्त्री पार्क इलाके में ऑटो स्पेयर पार्टस के एक गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है. 

आग लगने से धूं-धूं धूंआ उठ रहा था, जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आई पूरा समान जलकर खाक हो चुका था.

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कैसे लगी ऑटो स्पेयर पार्टस के गोदाम में आग?

शास्त्री पार्क के 17 नंबर गली में एक ऑटो स्पेयर पार्टस का एक गोदाम था, जिसमें दोपहर करीब 1 बजे के वक्त शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई. इस घटना के बाद स्पेयर पार्टस के मालिक का काफी नुकसान हुआ और उनका लाखों का माल जल कर खाक में मिल गया है.

कब आई फायर ब्रिगेड?

स्थानीय लोगों ने घटना का विवरण करते हुए बताया कि गोदाम में धीरे-धीरे धुआं उठते देखा था. धुआं देखने के बाद सभी लोग वहां इकट्टा हो गए. वहीं फायर ब्रिगेड की टीम घटना के 2 घंटे बाद यानी 3 बजे के आसपास पहुंची. इस दौरान सभी समान जलकर खाक हो चुका था.

Tags: delhifire incident
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