गोद लिया बेटा करने लगा ऐसी हरकत; परेशान हुई मां, महिला से भी कर चुका है गलत व्यवहार, दिल्ला हाईकोर्ट से की ये मांग

Delhi News: दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. 14 साल के गोद लिए बेटे के आक्रामक और हाइपरसेक्सुअल व्यवहार से परेशान एक महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. महिला ने अदालत से बच्चे की कस्टडी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) या किसी उपयुक्त संस्था को सौंपने का निर्देश देने की मांग की है. महिला का कहना है कि बच्चे के व्यवहार के कारण वह लगातार डर के माहौल में जी रही है.

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, CARA, संबंधित चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) और बच्चे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी. याचिका के मुताबिक, महिला और उनके पति ने 2018 में CARA के माध्यम से बच्चे को गोद लिया था.

उम्र बढ़ने के साथ बच्चे के व्यवहार में बढ़ी आक्रामकता

महिला का आरोप है कि उम्र बढ़ने के साथ बच्चे के व्यवहार में आक्रामकता बढ़ती गई. उसने कथित तौर पर चोरी समेत कई ऐसी हरकतें कीं, जिसके चलते उसे कई स्कूलों से निकाल दिया गया. महिला के मुताबिक, इन परिस्थितियों में उसके लिए बच्चे की देखभाल करना लगातार मुश्किल होता गया.

याचिकाकर्ता ने बताया कि 2021 में उनके पति का निधन हो गया. इसके बाद वह अपनी बुजुर्ग मां और बहन के साथ रह रही हैं. महिला का दावा है कि बच्चे के कथित आक्रामक और हाइपरसेक्युअल व्यवहार के कारण उन्हें लगातार आशंका रहती है कि वह उनके साथ कोई गलत हरकत कर सकता है.

महिला के साथ किया गलत व्यवहार

याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब बच्चे को पैसे नहीं मिलते थे या वह महिला से पैसे अथवा कीमती सामान हासिल नहीं कर पाता था, तो उसका व्यवहार हिंसक हो जाता था. महिला ने यह भी दावा किया है कि बच्चे ने एक अन्य महिला के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी. हालांकि, बाद में महिला के अनुरोध पर वह शिकायत बंद कर दी गई.

महिला ने हाईकोर्ट से मांग की है कि बच्चे की कस्टडी CARA या किसी उपयुक्त संस्था को सौंपने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं. साथ ही, CARA और CWC को बच्चे के आवश्यक चिकित्सकीय उपचार और देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.