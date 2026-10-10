Abhijeet Dipke Detained: फ्लाइट में ही पुलिस का हल्ला बोल! अभिजीत दीपक को लिए हिरासत में; देखें Video

Abhijeet Dipke Detained: दिल्ली पुलिस की एक टीम उस प्लेन में घुसी जिससे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके शनिवार सुबह दिल्ली उतरे. दीपके ने अपने इंस्टाग्राम पर लाइव किया, जब पुलिस प्लेन में घुसी और CJP के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से पहले फ्लाइट में हुए बड़े ड्रामा के बीच उन्हें हिरासत में ले लिया. दीपके ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिल्ली पुलिस टीम फ्लाइट में घुसती दिख रही है, जबकि उन्हें CJP के दूसरे मेंबर्स, सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ फ्लाइट से ही हिरासत में ले लिया गया था.

फ्लाइट में हुआ हंगामा

दीपके के पोस्ट किए गए वीडियो में फ्लाइट के अंदर हंगामा दिख रहा है, जब CJP मेंबर्स पुलिस से बहस कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि वे उनके फ्लाइट से उतरने का इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते. दीपके को प्लेन में चढ़ने वाली महिला पुलिस से यह कहते हुए देखा गया, “आप हमारे बाहर आने तक इंतज़ार कर सकते थे. आओ हमें अरेस्ट करो, हम डरते नहीं हैं.”

प्लेन में ही किया अरेस्ट

दीपके सुबह-सुबह मुंबई से दिल्ली के लिए निकले थे ताकि जंतर-मंतर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट लीड कर सकें. CJP ने एक बयान में, दिल्ली में लैंड करते ही अपने अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को उनकी फ़्लाइट से सीधे हिरासत में लेने की निंदा की. CJP ने कहा, “दिल्ली पुलिस की इस पहले से प्लान की गई रोक का मकसद आज के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की लीडरशिप को प्रोटेस्ट साइट पर पहुँचने से पहले ही कमज़ोर करना है. CJP आने-जाने की आज़ादी के इस खुलेआम उल्लंघन की निंदा करता है और दिपके, दास और रांका की तुरंत, बिना शर्त रिहाई की मांग करता है.”

#WATCH | Delhi Police personnel enter the aircraft that was carrying Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke to Delhi. The flight landed at IGI Airport a few minutes ago. “…I have come here to be arrested; arrest me,” Abhijeet Dipke tells Delhi Police “No, this is not an arrest. Please cooperate,” Delhi Police personnel tell him. — ANI (@ANI) October 10, 2026

Dhruv Rathee Detained: CJP Protest से पहले हिरासत में ध्रुव राठी? जैसे ही खोला मां ने घर का दरवाजा; धड़ल्ले से घुस पड़ी दिल्ली पुलिस

ध्रुव राठी और रत्ना सिंह भी हिरासत में

सुबह-सुबह, YouTuber ध्रुव राठी और CJP लीगल सेल हेड रत्ना सिंह को भी पुलिस में शामिल होने से रोकने के लिए उनके घरों से हिरासत में लिया गया.दिल्ली पुलिस ने रात भर में राजधानी के अलग-अलग हिस्सों से 400 से ज़्यादा संदिग्ध प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने CJP के प्रोटेस्ट की इजाज़त देने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि इजाज़त पहले से नहीं ली गई थी. राजधानी में पहले कभी नहीं हुए, प्रदर्शनकारियों की आवाजाही रोकने के लिए 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए और दर्जनों ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं. केंद्र ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 20,000 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया है.