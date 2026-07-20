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क्या अभिजीत दीपके को जंतर-मंतर से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया? सौरव दास ने किया बड़ा खुलासा

Abhijeet Dipke Detained: दिल्ली के जंतर-मंतर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से उठाया है. यह दावा कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है.

By: Shristi S | Last Updated: July 20, 2026 4:14:16 PM IST

अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में लिया
अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में लिया


Abhijeet Dipke Detained: कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ किया है कि उसके फाउंडर अभिजीत दिपके को हिरासत में या गिरफ़्तार नहीं किया गया है. इससे कुछ देर पहले ही उन्होंने दावा किया था कि सोमवार को जब कई प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट की तरफ़ मार्च कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था. इस बात की पुष्टि सौरव दास ने की है.

पॉलिटिकल कैंपेन के स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने कहा कि केरल हाउस के बाहर अभी भी सपोर्टर्स की बड़ी भीड़ जमा है. उन्होंने MPs से भी प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में खड़े होने की अपील की और पुलिस पर शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बेरहमी से कार्रवाई करने का आरोप लगाया.

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सौरव दास का कहना है कि दीपक पुलिस कस्टडी में नहीं 

अभिजीत दीपक को न तो पुलिस कस्टडी में लिया गया है और न ही अरेस्ट किया गया है. कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने X पर एक पोस्ट में यह जानकारी शेयर की. उन्होंने पहले एक पोस्ट में दावा किया था कि दीपक को पुलिस कस्टडी में लिया गया है.

जेपी नड्डा से मिले सौरव दास

इससे पहले दिन में, दास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वह अपने साथी स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका के साथ यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा से उनके घर पर 10 मिनट के लिए मिले.

दास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जब तक हम अपनी मांगों के साथ एक लिखा हुआ लेटर जमा करते हैं, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि वह इस बीच अंदर बात करेंगे. हम उस प्रोसेस में हैं. इससे पहले दिन में, कॉकरोच जनता पार्टी ने सिक्योरिटी वालों पर पार्लियामेंट की तरफ़ मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने का आरोप लगाया. यह कैंपेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कथित मिसमैनेजमेंट के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है.

दिल्ली पुलिस ने 12 साल की लड़की पर हमले के दावों को खारिज किया

दिल्ली पुलिस ने CJP के स्पोक्सपर्सन सौरव दास के इस आरोप पर सफाई दी है कि पुलिस ने 12 साल की लड़की के साथ मारपीट की और उसके बाल खींचे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर अभी गलत जानकारी फैलाई जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट की गई, उसके बाल खींचे गए, उसके सिर में चोटें आईं, और करीब 40 से 50 दूसरे लोगों के सिर में चोटें आईं.

यह जानकारी गलत है. इन पोस्ट में फैलाई जा रही जानकारी सच नहीं है. कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं.

Tags: abhijeet dipkedelhijantar mantar
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