Delhi: वर्दी वाला पति बना कातिल, पत्नी को सरेआम ताबड़तोड़ गोलियों से किया छलनी; खून से लथपथ छोड़ भागा

Delhi AATS Constable Killed Wife: दिल्ली से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पूर्वी जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) में तैनात एक कॉन्स्टेबल पर अपनी ही पत्नी की बीच सड़क गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है.

घटना सोमवार तड़के एलबीएस अस्पताल के पास हुई, जहां मामूली कहासुनी कुछ ही पलों में खूनी वारदात में बदल गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस अब आरोपी की तलाश में कई टीमों के साथ छापेमारी कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के AATS में तैनात मनीष भाटी के तौर पर हुई है. वह अपनी पत्नी के साथ ईस्ट विनोद नगर में रहता था. उनकी शादी करीब तीन साल पहले हुई थी. शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों सुबह-सुबह स्कूटर से घर से निकले थे. जब वे LBS हॉस्पिटल पहुंचे, तो उनके बीच बहस हो गई.

दोनों स्कूटर से उतरे और बात करने लगे, लेकिन बहस बढ़ने पर मनीष भाटी ने अपनी पत्नी प्रियंका भाटी (34) को गोली मार दी और फिर स्कूटर लेकर मौके से भाग गया. इसी बीच, वहां से गुजर रहे एक ऑटो ड्राइवर ने महिला को सड़क किनारे घायल पड़ा देखा और तुरंत उसे LBS हॉस्पिटल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही

ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के DCP राजीव कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल और आसपास के इलाकों से CCTV फुटेज खंगाली जा रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि मनीष भाटी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के AATS में तैनात एक कांस्टेबल है. उसे गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है.

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था. पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे का मकसद आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा.