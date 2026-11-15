Aaj Ka Mausam: बादल छाए, दिल्ली-एनसीआर में क्या होगी बारिश? जानिये क्या कहता है IMD का लेटेस्ट अपडेट

Aaj Ka Mausam: पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होने के कारण दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों के मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. इसके चलते दिल्ली-NCR में बारिश होने से AQI में सुधार होने की उम्मीद है. सर्दियों के प्रदूषण के मौसम में दिल्ली-NCR की हवा लगातार खराब हो रही है, ऐसे में बारिश की संभावना एक राहत की खबर है. दरअसल, उत्तर-पश्चिम भारत में एक नए ‘वेस्टर्न डिस्टर्बेंस’ के असर से दिल्ली-NCR में कुछ देर के लिए बारिश हो सकती है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी में कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान जताया है. यह बारिश मुख्य रूप से रविवार (15 नवंबर, 2026) दोपहर तक हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, बल्कि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, रविवार के दिन दिल्ली के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी (weather warning) जारी नहीं की गई है.

दिनभर बादल छाने के आसार

IMD ने बताया है कि दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और रविवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.. शनिवार को अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा जो रविवार को घटकर 26-28 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. इस बीच, शनिवार को न्यूनतम तापमान 16-18 डिग्री सेल्सियस रहा तो रविवार को 15-17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. एक सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि रविवार को दिल्ली-एनसीआर के पास बारिश के सिस्टम बन रहे हैं.

धुंध-कोहरा भी छाने के आसार

मौसम विभाग ने सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्की कोहरे की संभावना जताई है, जबकि कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम कोहरा भी हो सकता है. मौसम का यह व्यापक सिस्टम उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश ला सकता है. हालांकि, ताजा पूर्वानुमान दिल्ली-एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में बड़े पैमाने पर बारिश होने का संकेत नहीं देता है.

बारिश से होगा प्रदूषण कम!

केवल बारिश से इस क्षेत्र की प्रदूषण की समस्या पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं है. फिलहाल, रविवार को आसमान में काफी बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद है, लेकिन प्रदूषण को पूरी तरह से साफ करने के लिए जितनी भारी बारिश की जरूरत है, वैसी बारिश होने के आसार नहीं हैं.