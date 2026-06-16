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Delhi Weather 16 June 2026: आज दिल्ली में बरसेंगे बादल, सुहावना हुआ मौसम; जानें अन्य शहरों के हाल

Aaj Delhi Ka Mausam 16 June 2026: पिछले दिनों दिल्ली में काफी गर्मी हो रही थी, ऐसे में अब मौसम ने करवट लिया है और बारिश आंधी के आसार हो गए है. आज दिल्ली का मौसम काफी सुहावना है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 16, 2026 10:14:17 AM IST

Delhi Weather 16 June 2026: आज दिल्ली में बरसेंगे बादल, सुहावना हुआ मौसम; जानें अन्य शहरों के हाल


Aaj Delhi Ka Mausam 16 June 2026: भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर और उत्तर-पश्चिम भारत के लोगों को सोमवार को मौसम ने बड़ी राहत दी. हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ और मानसून से जुड़ी नम हवाओं के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर तेज धूलभरी आंधी भी चली. राजधानी दिल्ली में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी.

 आज दिल्ली में तेज आंधी और बारिश का असर

दिल्ली के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. दोपहर के समय चली तेज आंधी के दौरान हवा की अधिकतम रफ्तार 93 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. कल सोमवार को 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच हुई बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई. पालम क्षेत्र में सबसे अधिक 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

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 अगले दो दिन भी बने रहेंगे ऐसे ही हालात

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

 पश्चिमी विक्षोभ और नम हवाओं का असर

मौसम विशेषज्ञ महेश पालावत के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ था. वहीं अरब सागर से आने वाली नमी से भरी दक्षिण-पश्चिमी हवाओं ने बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कीं. इसी वजह से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली.

 गुरुग्राम में झमाझम बारिश, नोएडा में धूलभरी हवाएं

हरियाणा के गुरुग्राम समेत कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई, जबकि नोएडा में तेज हवाओं के साथ धूल का गुबार छाया रहा. विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दो दिनों तक मौसम का ये दौर जारी रह सकता है, हालांकि इसकी तीव्रता धीरे-धीरे कम होने की संभावना है.

हिमाचल और उत्तराखंड में भी मौसम खराब

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी ओलावृष्टि हुई. मौसम विभाग ने राज्य में 21 जून तक मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई है. किन्नौर जिले में ओलावृष्टि से सेब की फसल को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं. वहीं उत्तराखंड के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

Tags: Aaj Delhi Ka Mausam 16 June 2026delhi today weatherDelhi weather newshome-hero-pos-7
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