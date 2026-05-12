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राजधानी शर्मसार! गाली गलौज किया, कपड़े फाड़े, बांस से पीटा… दिल्ली में लड़कियों से बदसलूकी की हद

दिल्ली में एक बार फिर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां 4 युवकों ने दो महिलाओं के साथ अभद्रता की. उन्होंने टिप्पणी करने से लेकर महिलाओं के कपड़े फाड़े और मारपीट भी की.

By: Deepika Pandey | Published: May 12, 2026 1:45:44 PM IST

4 लड़कों ने नॉरर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदतमीजी की.
4 लड़कों ने नॉरर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदतमीजी की.


Delhi Crime News: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां कथित तौर पर चार लोगों ने पहले नॉर्थ ईस्ट की दो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की. इसके कारण दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई. इसके बाद उन लड़कों ने कुछ ऐसा किया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के साथ सरेआम नेहरू प्लेस इलाके में बदसलूकी की गई और उन लड़कों ने उसके साथ जमकर मारपीट की थी. 

पीड़िताओं ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ युवकों ने पहले उनके खिलाफ अश्लील कमेंट्स किए. जब महिलाओं ने उनका विरोध किया, तो उन लड़कों ने उनके साथ मारपीट की. पुलिस ने महिलाओं की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपियों को हिरासत में ले लिया. 

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सुबह 7 बजे मिली शिकायत

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बताया कि 10 मई की सुबह लगभग 7 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल मिली. इसमें पता चला कि दो महिलाएं संकट में हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को इरोस होटल के पास दो महिलाएं मिलीं. इनमें एक ने खुद को असम का निवासी बताया और दूसरी ने नागालैंड का निवासी बताया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि कुछ युवकों ने युवतियों पर पहले वल्गर कमेंट्स किए. 

विरोध करने पर की मारपीट

उन्होंने इसका विरोध किया तो मामला बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया. पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने गाली-गलौज किया और उनके कपड़े तक फाड़ दिए. उन्होंने लड़कियों को बांस से पीटा. पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद दोनों महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए AIIMS भेजा. पुलिस ने तमाम धाराओं में शिकायत दर्ज की है. जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली. साथ ही मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई. पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों की पहचान की और उन्हें हिरासत में ले लिया. 

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