Home > दिल्ली > वो कागज की कश्तियां ढूंढते रह गये, बेरहम दरिया बच्चों को ले गया, यमुना नदी में डूबे 4 बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं! तलाशी अभियान जारी

वो कागज की कश्तियां ढूंढते रह गये, बेरहम दरिया बच्चों को ले गया, यमुना नदी में डूबे 4 बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं! तलाशी अभियान जारी

राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में यमुना नदी में नहाने गए चार बच्चे तेज बहाव में डूब गए. बच्चों के साथ गए एक अन्य बच्चे ने शोर मचाकर लोगों की इसकी जानकारी दी.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 13, 2026 9:43:06 PM IST

यमुना नदी में डूबकर 4 बच्चे हुए लापता
यमुना नदी में डूबकर 4 बच्चे हुए लापता


Delhi Yamuna Incident: राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में यमुना नदी में नहाने गए चार बच्चे तेज बहाव में डूब गए. बच्चों के साथ गए एक अन्य बच्चे ने शोर मचाकर लोगों की इसकी जानकारी दी. 12 जुलाई को हुई इस घटना के बाद बचाव कार्य जारी किया गया. अभी तक किसी बच्चे का शव नहीं मिला है.

      ”वो कागज़ की कश्तियाँ ढूँढता ही रह गया
         बेरहम दरिया बच्चों को साथ ले गया”

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नहाने के दौरान राहुल, अंशु, सौरभ और अमनदीप नदी के तेज बहाव में फंस गए और देखते ही देखते पानी में लापता हो गए. उनके साथ मौजूद 14 वर्षीय लकी नदी के बाहर था. उसने तुरंत शोर मचाकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों को बुलाया. लेकिन तब तक बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए थे.

नदी के वेग में बह गए बच्चे 

12 जुलाई की शाम करीब 7:40 बजे की ये घटना है. जब अलीपुर थाना पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि हिरनकी गांव के पास यमुना नदी के ठोकर नंबर-24 पर कुछ बच्चे नदी में डूब गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि पांच नाबालिग लड़के यमुना में नहाने के लिए आए थे. 

नहाने के दौरान राहुल, अंशु, सौरभ और अमनदीप नदी के तेज बहाव में फंस गए और देखते ही देखते पानी में लापता हो गए. उनके साथ मौजूद 14 वर्षीय लकी नदी के बाहर था. उसने तुरंत शोर मचाकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों को बुलाया. स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक चारों किशोर नदी की तेज धारा गुम हो चुके थे.

NDRF का दल बचाव कार्य में जुटा

घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, डीडीएमए, फायर विभाग और संबंधित एसडीएम को मौके पर बुलाया गया. सभी एजेंसियां मिलकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. स्थानीय पुलिस भी बचाव दलों के साथ लगातार समन्वय कर रही हैं. और बच्चों की तलाश के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि बच्चों के मिलने के बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

परिवार में पसरा मातम

फिलहाल परिवार और स्थानिय निवासियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पुलिस ने काम को अंजाम देने में देरी की. पुलिस की टीमें सही समय पर नहीं पहुंची. पीड़िता मां का कहना है कि डूबने वाला लड़का उनका इकलौता बेटा था. फिलहाल पूरे इलाके में मातम का माहौल है. स्थानिय निवासियों और परिजनों अपने बच्चों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद कायम रखी हैं. गौरतलब हैं कि अभी तक किसी भी बच्चे की बरामदगी नहीं हुई हैं.

Tags: CHILD DROWN NEWSdelhi newsYAMUNA RIVER
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