Delhi Crime: पड़ोसी की 3 साल की बच्ची को ले गया शादीशुदा शख्स, फिर नाले में… अब एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार

Delhi Crime News: दिल्ली में एक 3 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक बीते शुक्रवार की शाम को कापसहेड़ा पुलिस स्टेशन में एक 3 साल की बच्ची के लापता होने की जानकारी मिली थी. इसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. इसके बाद मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को FIMT कॉलेज के पास कापसहेड़ा नाले से एक बच्ची की लाश मिलने की जानकारी मिली. मरने वाली लड़की की पहचान उसी लापता लड़की के तौर पर हुई.

क्राइम टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया और पोस्टमॉर्टम जांच से यह कन्फर्म हो गया कि बच्ची की हत्या की गई थी और लाश को ठिकाने लगा दिया गया था. CCTV फुटेज के एनालिसिस के दौरान एक संदिग्ध की पहचान हुई, जिसका नाम चंदन कुमार (37 साल) था, जो उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था, उसकी हरकतें संदिग्ध पाई गईं.

आरोपी ने पुलिस टीम पर कर दी फायरिंग

बुधवार को गांव कापसहेड़ा में उसके ठिकाने पर रेड की गई. जब पुलिस टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए और उसे अरेस्ट करने के लिए, पुलिस टीम ने एक राउंड फायर किया, जिससे उसके बाएं पैर में गोली लग गई.

इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया. शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने 3 साल की बच्ची की हत्या कबूल कर ली. जांच में आगे पता चला कि वह पीड़िता के साथ ही उसी बिल्डिंग में रहता था और उसका पड़ोसी था.

हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस

आरोपी चंदन कुमार पेशे से टेलर है और कापसहेड़ा में रहता था. वह शादीशुदा है, जबकि उसकी पत्नी और पांच साल का बेटा उत्तर प्रदेश के बलिया में उसके पैतृक गांव में रहते हैं. आगे की जांच चल रही है, कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और हत्या के पीछे का मकसद पता लगाने की कोशिश की जा रही है.