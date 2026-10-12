CJP Protest: जंतर मंतर नहीं तो कहां होगा धरना प्रदर्शन? केंद्र सरकार ने दिए 3 जगहों के विकल्प

CJP Protest: दिल्ली पुलिस की ओर से सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि जंतर-मंतर को अब विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी (डी-नोटिफाई कर दिया गया है). साथ ही, प्रदर्शन करने के लिए शहर में तीन नई जगहों की लिस्ट भी जारी की गई है.

सर्कुलर के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन या रैली करने के अधिकार के लिए मौजूदा तय जगह के अलावा दूसरी सही जगहों की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई थी. कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर डी-नोटिफाई कर दिया गया है और तीन नई जगहों की लिस्ट जारी की गई है.

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के लिए 3 नई जगहें

रामलीला मैदान

बुराड़ी मैदान

शाहदरा में CBD मैदान

विरोध-प्रदर्शन और रैलियां आयोजित करने के लिए नई जगहों के तौर पर तय किया गया है. सर्कुलर में बताया गया है कि इन तीन जगहों पर विरोध-प्रदर्शन या रैलियां आयोजित करने के लिए विस्तृत और संशोधित SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) अलग से जारी की जाएगी. इस साल जून से जंतर-मंतर युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध-प्रदर्शनों का केंद्र रहा है. इसकी अगुवाई अभिजीत दिपके की बनाई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने की थी, जिसके कारण आखिरकार परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था.

अभिजीत ने दी प्रतिक्रिया, कहा पूरा देश बनेगा जंतर मंतर

डी-नोटिफिकेशन के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिजीत दिपके ने कहा कि अब पूरा देश ही जंतर-मंतर बन जाएगा. उन्होंने X पर लिखा कि उन्होंने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन की तय जगह के तौर पर हटा दिया हैं. हां, अब यह विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रही, क्योंकि वैसे भी एक डरपोक तानाशाह ने इसे युद्ध का मैदान बना दिया था. अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा. पिछले महीने एक ज़बरदस्त न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन के बाद यह जगह फिर चर्चा में आई. इस इन्वेस्टिगेशन ने चुनाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए और स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया की आड़ में विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को नई हवा दी.

जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन की जगह की सूची से हटाने का फ़ैसला सप्ताहांत में हुई बड़े पैमाने पर हिरासत की कार्रवाई के बाद लिया गया. इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ कई संगठनों मुख्य रूप से ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की ओर से विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन यह कार्रवाई की गई थी.

उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार, जिसने CEC के ख़िलाफ़ मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फ़ैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि ये फ़ैसले और आदेश उनकी जानकारी या सिफ़ारिश के बिना जारी किए गए थे.