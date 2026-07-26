अगले 5 दिन के लिए हो जाएं सावधान! दिल्ली में भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Delhi NCR Weather: दिल्ली में लोगों को जल्द ही उमसभरी गर्मी से राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 4 दिन राजधानी दिल्ली में जमकर बारिश होने वाली है.

कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार, तेज हवा और बारिश की वजह से पेड़ गिरने, जलभराव और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है.

दिल्ली में भारी बारिश का पूर्वानुमान

देश की राजधानी दिल्ली में आज शाम से ही मौसम तेजी से करवट लेगा. 26 जुलाई की शाम से यहां तेज बारिश और आंधी की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में अगले 5 दिनों तक कई इलाकों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.

27 जुलाई के लिए राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 28 और 29 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा 30 और 31 जुलाई को भी बारिश से राहत नहीं मिलेगी. 30 और 31 जुलाई के लिए भी येलो अलर्ट जारी जारी किया गया है. आज दोपहर से ही राजधानी में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं.

अन्य राज्यों का मौसम

अगले चार दिन लगभग पूरे भारत में ही हल्की से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है. उत्तर प्रदेश के मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. वहीं बिहार में भी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार और अन्य जिलों में भी तेज आंधी और बारिश की संभावना है. कई जिलों में बिजली गिरने का भी खतरा है. इसके अलावा झारखंड के रांची, दुमका, बोकारो, हजारीबाग और आस-पास के जिलों में भारी बारिश और 55 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. साथ ही राजस्थान के भी कई जिलों में हल्की से तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है.