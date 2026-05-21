22 मई को भीषण गर्मी का सामना करेंगे दिल्ली वाले, इन इलाकों में कटेगी बिजली, देखें लिस्ट

Delhi Power Cut: इन दिनों दिल्ली और पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से जूझ रहा है. दोपहर की चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए लोग घरों से लेकर दफ्तर तक में एसी और कूलर का सहारा लेते हैं. ऐसे में अगर बिजली काट दी जाए, तो लोगों को काफी परेशानी हो सकती है. दरअसल, दिल्ली की बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बिजली कटौती से प्रभावित इलाकों के नाम के साथ ही कितने घंटों के लिए बिजली काटी जाएगी, इस बारे में बताया है.

22 मई को इन इलाकों में नहीं आएगी बिजली

हौज खास के ब्लॉक A ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, ग्रीन पार्क में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे ते लिए बिजली काटी जाएगी.

हौज खास के एन्ड्र्यूज गंज में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दो घंटे बिजली नहीं आएगी.

नागलोई के नगली विहार में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

नागलोई के ब्लॉक ए, मीरा बाग, पश्चिम विहार में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दो घंटे बिजली नहीं आएगी.

नागलोई के ब्लॉक जी निहाल विहार अध्यापक नगर नांगलोई में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

खानपुर के देवली, संगम विहार के ब्लॉक बी और एल में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जानकारी दी गई है.

खानपुर के पुलपहलादपुर के ब्लॉक सी में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दो घंटे बिजली नहीं आएगी.

खानपुर के ब्लॉक बी चुंगी नंबर 1 कोटला माहिंगीरान लाल कुआं इलाके में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली नहीं रहेगी.

पालम के द्वारका के ब्लॉक डी, सेक्टर 8 में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जानकारी दी गई है.

मोहन गार्डन के ब्लॉक के 6 जैलदार एन्क्लेव हस्तसाल, ओमविहार के फेज 5 और राजापुर खुर्द विकास नगर में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दो घंटे बिजली नहीं आएगी.

जफरपुर के ब्लॉक ए1 विनोभा एन्क्लेव सीआरपीएफ कॉलोनी झरोदा कलां, ब्लॉक डी बंगाली कॉलोनी नवीन पैलेस झरोदा कलां, बाबा हरि दास एन्क्लेव झरोदा कलां इलाकों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

जफरपुर के सारंगपुर गांव, काजीपुर गांव, धंसा गांव, जाफरपुर कलां गांव, इस्सापुर गांव और बड़होसरा इलाकों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मुंडका के राजेंद्र पार्क एक्सटेंशन नांगलोई एक्सटेंशन नांगलोई, लोकनायक पुरम बकरवाला और तिलंगपुर कोटला में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

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