Delhi Weather Today Live: दिल्ली को बड़ी राहत! धड़ाम से गिरा AQI; GRAP-4 की पाबंदियों की कैद से बाहर आई राजधानी

🕒 Updated: December 25, 2025 08:31:20 AM IST

Delhi Weather Today Live: एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने बुधवार को पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण के लेवल में काफी सुधार के बाद दिल्लीNCR से GRAP-IV की पाबंदियां हटा दीं. अपने नोटिफिकेशन में पैनल ने कहा कि पिछली रात से हवा की क्वालिटी में सुधार हुआ है, और AQI “बहुत खराब” कैटेगरी से “खराब” कैटेगरी में 271 पर आ गया है. हालांकि, GRAP-IV हटा लिया गया है, लेकिन दिल्ली अभी भी GRAP-I, GRAP-II और GRAP-III के उपायों के तहत है. कमीशन ने फैसला किया है कि हवा की क्वालिटी में सुधार के बावजूद ये कदम अभी जारी रहेंगे. 

Delhi Weather Today Live: एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने बुधवार को पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण के लेवल में काफी सुधार के बाद दिल्ली-NCR से GRAP-IV की पाबंदियां हटा दीं. अपने नोटिफिकेशन में पैनल ने कहा कि पिछली रात से हवा की क्वालिटी में सुधार हुआ है.

  • 08:30 (IST) 25 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली का AQI

    Delhi Weather Today Live: आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 221 दर्ज किया गया, जो पिछले हफ्तों के मुकाबले काफी बेहतर है. 

  • 08:00 (IST) 25 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: AQI में सुधार

    Delhi Weather Today Live: एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने पिछले कुछ दिनों में हवा की क्वालिटी में काफ़ी सुधार के बाद बुधवार को दिल्ली-NCR और आस-पास के इलाकों से GRAP-IV की पाबंदियां हटा लीं.

