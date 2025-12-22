Live

Delhi Weather Today Live: दिल्ली में कोहरे की वजह से 150 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट; यहां जाने राजधानी का पल-पल का अपडेट

🕒 Updated: December 22, 2025 11:16:37 AM IST

Delhi Weather Today Live: दिल्ली कई दिनों से खतरनाक हवा से जूझ रही है. हालांकि सोमवार को हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन यह “बहुत खराब” कैटेगरी में बनी रही. समीर ऐप के डेटा से पता चला कि सुबह 5.05 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 365 था. चार मॉनिटरिंग स्टेशनों ने “गंभीर” हवा की क्वालिटी रिकॉर्ड की, जिसमें AQI लेवल 400 से ज़्यादा था. आया नगर एकमात्र ऐसा इलाका था जहां “खराब” हवा की क्वालिटी रिपोर्ट की गई, जिसका AQI 299 था, जबकि राजधानी के ज़्यादातर दूसरे हिस्से “बहुत खराब” रेंज में रहे. रविवार सुबह, शहर का कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 377 रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह “बहुत खराब” कैटेगरी में आ गया. दिल्ली के मौसम से जुड़ा हर एक अपडेट जानने के लिए आपको inkhabar से बने रहना होगा. 

  • 11:16 (IST) 22 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: आज का मौसम

    Delhi Weather Today Live: IMD ने लगातार ठंड और घने कोहरे की वजह से नेशनल कैपिटल रीजन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहने, तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने और सुबह मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है

  • 10:34 (IST) 22 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: राजस्थान में ठंड का प्रकोप बढ़ा

    Delhi Weather Today Live: राजस्थान में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, सोमवार को दौसा में घना कोहरा छाया रहा. ठंड से बचने के लिए लोग अलाव के पास बैठे दिखे.

  • 09:28 (IST) 22 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: 150 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है क्योंकि कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है।मीडिया रपोर्टस के अनुसार, सोमवार को अब तक 150 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट हो चुकी हैं.

  • 08:43 (IST) 22 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली में कोहरे की वजह से 29 ट्रेनें लेट, विजिबिलिटी जीरो

    Delhi Weather Today Live: कम विजिबिलिटी की वजह से नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में रेल सेवाएं बाधित हुईं, जिससे कम से कम 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं. घने कोहरे ने ट्रेन संचालन को प्रभावित किया, जिससे यात्रियों को देरी और असुविधा हुई क्योंकि स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए थे.

  • 07:53 (IST) 22 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली में कोहरे की चादर

    Delhi Weather Today Live: सोमवार को ITO इलाके समेत दिल्ली के कई हिस्सों में ज़हरीले स्मॉग की मोटी परत छा गई, जिससे विज़िबिलिटी कम हो गई और पूरे नेशनल कैपिटल में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ बढ़ गईं. बिगड़ती हवा की क्वालिटी को देखते हुए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV के तहत सभी एक्शन लागू कर दिए हैं. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, इलाके में AQI 369 था, जो इसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखता है.

