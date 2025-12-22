Delhi Weather Today Live: दिल्ली में कोहरे की वजह से 150 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट; यहां जाने राजधानी का पल-पल का अपडेट

delhi weather

Delhi Weather Today Live: दिल्ली कई दिनों से खतरनाक हवा से जूझ रही है. हालांकि सोमवार को हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन यह “बहुत खराब” कैटेगरी में बनी रही. समीर ऐप के डेटा से पता चला कि सुबह 5.05 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 365 था. चार मॉनिटरिंग स्टेशनों ने “गंभीर” हवा की क्वालिटी रिकॉर्ड की, जिसमें AQI लेवल 400 से ज़्यादा था. आया नगर एकमात्र ऐसा इलाका था जहां “खराब” हवा की क्वालिटी रिपोर्ट की गई, जिसका AQI 299 था, जबकि राजधानी के ज़्यादातर दूसरे हिस्से “बहुत खराब” रेंज में रहे. रविवार सुबह, शहर का कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 377 रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह “बहुत खराब” कैटेगरी में आ गया. दिल्ली के मौसम से जुड़ा हर एक अपडेट जानने के लिए आपको inkhabar से बने रहना होगा.