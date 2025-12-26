Delhi Weather Today Live: फिर मंडरा रहा दिल्ली पर जहरीली हवा का खतरा! फिर लुढ़का पारा, जानिए राजधानी से जुड़ा पल-पल का अपडेट

delhi weather

Delhi Weather Today Live: जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है वहीं गुरुवार सुबह दिल्ली को गंभीर प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 220 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘खराब’ कैटेगरी में आता है. CPCB के अनुसार, शहर के 29 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने ‘खराब’ हवा की क्वालिटी बताई. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंद विहार में सबसे ज़्यादा AQI 308 रिकॉर्ड किया गया, जिसे ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में रखा गया, जबकि बाकी स्टेशन ‘मध्यम’ कैटेगरी में रहे. लेकिन अब राजधानी में हवा का प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. शाम 4 बजे, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 162 रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, रात तक हालात और खराब हो गए, और AQI 400 के पार चला गया, जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हवा का संकेत देता है.

वहीं अगर बात करें आज के मौसम की तो दिल्ली में नए साल के आगाज से पहले ही ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है. हालांकि दिल्ली–NCR इलाके में अभी घना कोहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. हालांकि, अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इससे ठंड बढ़ सकती है. नए साल तक घने कोहरे की कोई खास उम्मीद नहीं है. हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे पूर्वांचल भी कहा जाता है, के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है.