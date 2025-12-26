Delhi Weather Today Live: फिर मंडरा रहा दिल्ली पर जहरीली हवा का खतरा! फिर लुढ़का पारा, जानिए राजधानी से जुड़ा पल-पल का अपडेट

Delhi Weather Today Live: जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है वहीं गुरुवार सुबह दिल्ली को गंभीर प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 220 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘खराब’ कैटेगरी में आता है. CPCB के अनुसार, शहर के 29 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने ‘खराब’ हवा की क्वालिटी बताई. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंद विहार में सबसे ज़्यादा AQI 308 रिकॉर्ड किया गया, जिसे ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में रखा गया, जबकि बाकी स्टेशन ‘मध्यम’ कैटेगरी में रहे. लेकिन अब राजधानी में हवा का प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. शाम 4 बजे, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 162 रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, रात तक हालात और खराब हो गए, और AQI 400 के पार चला गया, जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हवा का संकेत देता है.
वहीं अगर बात करें आज के मौसम की तो दिल्ली में नए साल के आगाज से पहले ही ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है. हालांकि दिल्ली–NCR इलाके में अभी घना कोहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. हालांकि, अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इससे ठंड बढ़ सकती है. नए साल तक घने कोहरे की कोई खास उम्मीद नहीं है. हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे पूर्वांचल भी कहा जाता है, के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है.
Delhi Weather Today Live: दिल्ली में हवा की क्वालिटी रेड ज़ोन में बनी हुई है, और आस-पास के इलाकों में भी गंभीर प्रदूषण है. नोएडा भी इससे अछूता नहीं है, सेक्टर-1 में AQI 392, सेक्टर-125 में 349 और सेक्टर-116 में 357 रिकॉर्ड किया गया. नोएडा के सेक्टर-62 में AQI 296 रहा, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है. ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क-5 में AQI 354 रिकॉर्ड किया गया, जबकि नॉलेज पार्क-3 में 321 रहा. गाजियाबाद में भी प्रदूषण का लेवल गंभीर बना हुआ है, वसुंधरा में AQI 371, संजय नगर में 335, लोनी में 270 और इंदिरापुरम में 240 रहा.
Delhi Weather Today Live: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के बिगड़ते वायु प्रदूषण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सिर्फ़ दो दिन रहने से भी उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है. दिल्ली में एक बुक लॉन्च के मौके पर बोलते हुए गडकरी ने माना कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जीवाश्म ईंधन की वजह से लगभग 40% प्रदूषण फैलाता है और उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य को खराब करने के साथ-साथ ईंधन आयात करने की लागत पर भी सवाल उठाया. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दिल्ली 'बहुत खराब' और 'गंभीर' AQI लेवल के कारण दम घोंटने वाली स्थिति में है, जिससे केंद्र और राजधानी में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारें एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई हैं.
Delhi Weather Today Live: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है, जिससे उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य प्रभावित हो रहे हैं, तापमान में भारी गिरावट आई है और लोगों की परेशानी बढ़ गई है. दिल्ली में, बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से स्थिति और भी खराब हो गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक ज़ोन में बना हुआ है.
Delhi Weather Today Live: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, यह साफ़ है कि दिल्ली में हवा की बेहतर क्वालिटी और धूप वाला मौसम ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा. दिल्ली में पहले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और हिमाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.
Delhi Weather Today Live: IMD के अनुसार, बिहार में 26 दिसंबर तक, असम और मेघालय में 27 दिसंबर तक और उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 30 दिसंबर तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है.