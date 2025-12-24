Live

Delhi Weather Today Live: दिल्ली सरकार ने किन-किन फैसलों में किया बदलाव?

🕒 Updated: December 24, 2025 07:20:51 PM IST

delhi weather
delhi weather

Delhi Weather Today Live: दिल्ली-NCR के लोगों को खतरनाक हवा की स्थिति झेलने के लगभग तीन महीने बाद, दिल्ली सरकार के कई प्रदूषण विरोधी उपायों का असर कम दिख रहा है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अभी भी ‘गंभीर’ और ‘बहुत गंभीर’ कैटेगरी के बीच बना हुआ है. वहीं बढ़ती ठंड ने भी लोगों को काफी परेशान कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार (24 दिसंबर) को सुबह 5 बजे ओवरऑल AQI 366 था, जिसमें कई प्रदूषण हॉटस्पॉट 400 का आंकड़ा पार कर गए थे. इसी समय, जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, पूरे शहर में घना कोहरा छा गया है. साथ ही दिल्ली में सुबह का तापमान 9°C रिकॉर्ड किया गया, जिसके दिन में थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है. कोहरे और स्मॉग की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट ने आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बावजूद, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से कोहरा छंट गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड फिर से लौटने की उम्मीद है. दिल्ली में अगले सात दिनों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान भी गिरकर लगभग 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. हालांकि मौसम विभाग ने हल्के कोहरे का अनुमान लगाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया. 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 26 दिसंबर के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

Delhi Weather Today Live: दिल्ली-NCR के लोगों को खतरनाक हवा की स्थिति झेलने के लगभग तीन महीने बाद, दिल्ली सरकार के कई प्रदूषण विरोधी उपायों का असर कम दिख रहा है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अभी भी 'गंभीर' और 'बहुत गंभीर' कैटेगरी के बीच बना हुआ है.

Live Updates

  • 19:20 (IST) 24 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली सरकार ने किन-किन फैसलों में किया बदलाव?

    Delhi Weather Today Live: जैसे-जैसे हवा की क्वालिटी बेहतर हुई है, अब GRAP-4 की वजह से सड़कों से हटाई गई पुरानी गाड़ियां अब दिल्ली की सड़कों पर वापस आ सकती हैं. इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए भी क्लास 11 (क्लास 10 को छोड़कर) तक हाइब्रिड मोड में क्लास चलाना जरूरी कर दिया था. यानी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरह से अब स्कूल चलेंगी.

  • 19:16 (IST) 24 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: CAQM ने 13 दिसंबर के अपने आदेशों को किया रद्द

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली NCR और आस-पास के इलाकों में Commission of Air Quality Management 13.12.2025 के अपने आदेशों को तुरंत प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है, जिसमें GRAP के संशोधित शेड्यूल के स्टेज IV ('गंभीर+' एयर क्वालिटी >450) के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया था. हालांकि, मौजूदा GRAP के स्टेज I, II और III के तहत की जाने वाली कार्रवाई जारी रहेगी और 21.11.2025 के संशोधित GRAP के अनुसार लागू की जाएगी.



  • 18:00 (IST) 24 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली में वायु प्रदूषण से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते अस्पतालों में सांस, आंखों में जलन, खांसी और अस्थमा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. गंभीर हालात को देखते हुए एनसीआर के कई स्कूलों में हाइब्रिड और ऑनलाइन मोड में ही कक्षाएं संचालित की जा रही हैं.

  • 16:00 (IST) 24 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली के लोग

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए हैं. कई इलाकों में एक्यूआई 400 से अधिक जा रहा है.

  • 12:15 (IST) 24 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली की हवा की क्वालिटी रेड ज़ोन में बनी हुई है

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली की हवा की क्वालिटी रेड ज़ोन में बनी हुई है. नोएडा में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं. नोएडा के सेक्टर-1 में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 392, सेक्टर-125 में 349 और सेक्टर-116 में 357 रिकॉर्ड किया गया, जबकि सेक्टर-62 नोएडा में AQI 296 रहा, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है. ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क-5 में AQI 354 और नॉलेज पार्क-3 में 321 रिकॉर्ड किया गया. गाजियाबाद में भी प्रदूषण गंभीर बना हुआ है. वसुंधरा में AQI 371, संजय नगर में 335, लोनी में 270 और इंदिरापुरम में 240 रिकॉर्ड किया गया.

Load More

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
Delhi Weather Today Live: दिल्ली सरकार ने किन-किन फैसलों में किया बदलाव?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Weather Today Live: दिल्ली सरकार ने किन-किन फैसलों में किया बदलाव?
Delhi Weather Today Live: दिल्ली सरकार ने किन-किन फैसलों में किया बदलाव?
Delhi Weather Today Live: दिल्ली सरकार ने किन-किन फैसलों में किया बदलाव?
Delhi Weather Today Live: दिल्ली सरकार ने किन-किन फैसलों में किया बदलाव?