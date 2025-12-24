Delhi Weather Today Live: दिल्ली सरकार ने किन-किन फैसलों में किया बदलाव?

delhi weather

Delhi Weather Today Live: दिल्ली-NCR के लोगों को खतरनाक हवा की स्थिति झेलने के लगभग तीन महीने बाद, दिल्ली सरकार के कई प्रदूषण विरोधी उपायों का असर कम दिख रहा है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अभी भी ‘गंभीर’ और ‘बहुत गंभीर’ कैटेगरी के बीच बना हुआ है. वहीं बढ़ती ठंड ने भी लोगों को काफी परेशान कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार (24 दिसंबर) को सुबह 5 बजे ओवरऑल AQI 366 था, जिसमें कई प्रदूषण हॉटस्पॉट 400 का आंकड़ा पार कर गए थे. इसी समय, जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, पूरे शहर में घना कोहरा छा गया है. साथ ही दिल्ली में सुबह का तापमान 9°C रिकॉर्ड किया गया, जिसके दिन में थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है. कोहरे और स्मॉग की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट ने आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बावजूद, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से कोहरा छंट गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड फिर से लौटने की उम्मीद है. दिल्ली में अगले सात दिनों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान भी गिरकर लगभग 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. हालांकि मौसम विभाग ने हल्के कोहरे का अनुमान लगाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया. 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 26 दिसंबर के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.