Delhi AQI Weather LIVE Today: घने कोहरे के बीच दिल्ली में बारिश! ठंड से कांपेगी राजधानी, IMD का ‘महाअलर्ट’

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR इस समय ठंड की चपेट में है. ऐसे में घने कोहरे की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, 15 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम के सबसे कम तापमान में से एक था. सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई, जिससे हवाई और रेल यातायात पर सीधा असर पड़ा. IMD के अनुसार, दिल्ली के कुछ इलाकों में 16 जनवरी तक शीतलहर जारी रह सकती है. 17 से 18 जनवरी तक तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन 18 और 19 जनवरी को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की उम्मीद है, जिससे सुबह की ठंड और बढ़ जाएगी.

delhi weather today