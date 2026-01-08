Delhi Weather Live Update: दिल्ली में पड़ रही कुल्फी जमा देने वाली ठंड, शीतलहर और कोहरे ने किया जीना दूबर; यहां जानें आज का मौसम

Delhi AQI Weather LIVE Today: 8 जनवरी को दिल्ली का मौसम बहुत ज़्यादा बदलने वाला है, उत्तर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि दक्षिणी तट पर भारी नमी बन रही है। उत्तरी मैदानों में कड़ाके की ठंड जारी है, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि आज उत्तर-पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में हालात सबसे खराब होने की उम्मीद है, जहां विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है, जिससे यात्रा और रोज़मर्रा की गतिविधियों में दिक्कत आ सकती है। लाइव अपडेट्स के लिए https://www.inkhabar.com/ से जुड़े रहे हैं.
Delhi Weather Live Update: वाराणसी में कम विजिबिलिटी और घने कोहरे के कारण फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट आई है, जिसके चलते इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने कहा कि मौसम की स्थिति से फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ सकता है और वह सुरक्षित ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है. इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट जाने से पहले वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस नियमित रूप से उसकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर चेक करते रहें.