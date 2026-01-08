Live

Delhi Weather Live Update: दिल्ली में पड़ रही कुल्फी जमा देने वाली ठंड, शीतलहर और कोहरे ने किया जीना दूबर; यहां जानें आज का मौसम

🕒 Updated: January 8, 2026 06:21:51 AM IST

Delhi AQI Weather LIVE Today:  8 जनवरी को दिल्ली का मौसम बहुत ज़्यादा बदलने वाला है, उत्तर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि दक्षिणी तट पर भारी नमी बन रही है। उत्तरी मैदानों में कड़ाके की ठंड जारी है, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि आज उत्तर-पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में हालात सबसे खराब होने की उम्मीद है, जहां विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है, जिससे यात्रा और रोज़मर्रा की गतिविधियों में दिक्कत आ सकती है। लाइव अपडेट्स के लिए https://www.inkhabar.com/ से जुड़े रहे हैं. 

aaj ka mausam
aaj ka mausam

Delhi Weather Live Update: दिल्ली में पड़ रही कुल्फी जमा देने वाली ठंड, शीतलहर और कोहरे ने किया जीना दूबर; यहां जानें आज का मौसम

Live Updates

  • 06:13 (IST) 08 Jan 2026

    Delhi Weather Live Update: इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की

    Delhi Weather Live Update: वाराणसी में कम विजिबिलिटी और घने कोहरे के कारण फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट आई है, जिसके चलते इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने कहा कि मौसम की स्थिति से फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ सकता है और वह सुरक्षित ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है. इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट जाने से पहले वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस नियमित रूप से उसकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर चेक करते रहें.

वेब स्टोरीज

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026
Delhi Weather Live Update: दिल्ली में पड़ रही कुल्फी जमा देने वाली ठंड, शीतलहर और कोहरे ने किया जीना दूबर; यहां जानें आज का मौसम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Weather Live Update: दिल्ली में पड़ रही कुल्फी जमा देने वाली ठंड, शीतलहर और कोहरे ने किया जीना दूबर; यहां जानें आज का मौसम
Delhi Weather Live Update: दिल्ली में पड़ रही कुल्फी जमा देने वाली ठंड, शीतलहर और कोहरे ने किया जीना दूबर; यहां जानें आज का मौसम
Delhi Weather Live Update: दिल्ली में पड़ रही कुल्फी जमा देने वाली ठंड, शीतलहर और कोहरे ने किया जीना दूबर; यहां जानें आज का मौसम
Delhi Weather Live Update: दिल्ली में पड़ रही कुल्फी जमा देने वाली ठंड, शीतलहर और कोहरे ने किया जीना दूबर; यहां जानें आज का मौसम