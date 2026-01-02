Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बारिश के आसार, फिर छाया घना कोहरा; जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

🕒 Updated: January 2, 2026 01:37:03 PM IST

delhi weather
delhi weather

Delhi AQI Weather LIVE Today: 2026 के पहले दिन हल्की बारिश के बाद, 2 जनवरी को दिल्ली वालों की सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे. सुबह-सुबह शहर के कई इलाकों में हल्का से घना कोहरा देखा गया. कल न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस था. आज तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, पारा गिरकर आठ डिग्री सेल्सियस (न्यूनतम) और 16 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम) तक जा सकता है. इतना ही नहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस महीने ठंड अपना प्रचंड रूप दिखाने वाली है. वहीं अगर आप मौसम से जुड़े ज़्यादा अपडेट चाहते हैं तो आपको INKHABAR से जुड़े रहना होगा.

Delhi AQI Weather LIVE Today: 2026 के पहले दिन हल्की बारिश के बाद, 2 जनवरी को दिल्ली वालों की सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे. सुबह-सुबह शहर के कई इलाकों में हल्का से घना कोहरा देखा गया.

Live Updates

  • 13:36 (IST) 02 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: आज का AQI क्या है?

    Delhi AQI Weather LIVE Today: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली में हवा की क्वालिटी खराब हो गई, और ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 311 रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह 'बहुत खराब' कैटेगरी में आ गया.

  • 12:55 (IST) 02 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं.

    Delhi AQI Weather LIVE Today: शहर के कई इलाकों में AQI लेवल खराब से बहुत खराब दर्ज किया गया, जिससे प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने के असर को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं.

  • 12:16 (IST) 02 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: घने स्मॉग और कोहरे से दिल्ली में जनजीवन अस्त-व्यस्त

    Delhi AQI Weather LIVE Today: शुक्रवार को दिल्ली में स्मॉग की मोटी परत और घने कोहरे के कारण शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, इसके बावजूद इंडिया गेट पर मुश्किल हालात में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जारी रही.

  • 11:53 (IST) 02 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: 2 जनवरी के बाद आसमान साफ ​​रहने का अनुमान

    Delhi AQI Weather LIVE Today: मौसम बुलेटिन के अनुसार, 1 और 2 जनवरी को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, और उसके बाद आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की उम्मीद है. आसमान साफ ​​रहने के बावजूद, सुबह के समय कोहरा रहने की संभावना है, जिससे ठंड बनी रहेगी, जबकि अगले कुछ दिनों तक दिन का तापमान सामान्य से कम रहेगा.

  • 10:59 (IST) 02 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: कुछ जगहों पर हल्की बारिश

    Delhi AQI Weather LIVE Today: पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई. सफदरजंग और पालम में हल्के कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम से कम 500 मीटर रही, जिससे पता चलता है कि सर्दियों की धुंध बनी हुई है, जिसने पूरे नेशनल कैपिटल में यात्रियों के लिए साफ देखने में दिक्कत पैदा की है.

Load More

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बारिश के आसार, फिर छाया घना कोहरा; जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बारिश के आसार, फिर छाया घना कोहरा; जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बारिश के आसार, फिर छाया घना कोहरा; जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बारिश के आसार, फिर छाया घना कोहरा; जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बारिश के आसार, फिर छाया घना कोहरा; जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम