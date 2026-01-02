Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बारिश के आसार, फिर छाया घना कोहरा; जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

delhi weather

Delhi AQI Weather LIVE Today: 2026 के पहले दिन हल्की बारिश के बाद, 2 जनवरी को दिल्ली वालों की सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे. सुबह-सुबह शहर के कई इलाकों में हल्का से घना कोहरा देखा गया. कल न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस था. आज तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, पारा गिरकर आठ डिग्री सेल्सियस (न्यूनतम) और 16 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम) तक जा सकता है. इतना ही नहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस महीने ठंड अपना प्रचंड रूप दिखाने वाली है. वहीं अगर आप मौसम से जुड़े ज़्यादा अपडेट चाहते हैं तो आपको INKHABAR से जुड़े रहना होगा.