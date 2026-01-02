Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बारिश के आसार, फिर छाया घना कोहरा; जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

Delhi AQI Weather LIVE Today: 2026 के पहले दिन हल्की बारिश के बाद, 2 जनवरी को दिल्ली वालों की सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे. सुबह-सुबह शहर के कई इलाकों में हल्का से घना कोहरा देखा गया. कल न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस था. आज तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, पारा गिरकर आठ डिग्री सेल्सियस (न्यूनतम) और 16 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम) तक जा सकता है. इतना ही नहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस महीने ठंड अपना प्रचंड रूप दिखाने वाली है. वहीं अगर आप मौसम से जुड़े ज़्यादा अपडेट चाहते हैं तो आपको INKHABAR से जुड़े रहना होगा.
Delhi AQI Weather LIVE Today: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली में हवा की क्वालिटी खराब हो गई, और ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 311 रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह 'बहुत खराब' कैटेगरी में आ गया.
Delhi AQI Weather LIVE Today: शहर के कई इलाकों में AQI लेवल खराब से बहुत खराब दर्ज किया गया, जिससे प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने के असर को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं.
Delhi AQI Weather LIVE Today: शुक्रवार को दिल्ली में स्मॉग की मोटी परत और घने कोहरे के कारण शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, इसके बावजूद इंडिया गेट पर मुश्किल हालात में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जारी रही.
Delhi AQI Weather LIVE Today: मौसम बुलेटिन के अनुसार, 1 और 2 जनवरी को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, और उसके बाद आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की उम्मीद है. आसमान साफ रहने के बावजूद, सुबह के समय कोहरा रहने की संभावना है, जिससे ठंड बनी रहेगी, जबकि अगले कुछ दिनों तक दिन का तापमान सामान्य से कम रहेगा.
Delhi AQI Weather LIVE Today: पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई. सफदरजंग और पालम में हल्के कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम से कम 500 मीटर रही, जिससे पता चलता है कि सर्दियों की धुंध बनी हुई है, जिसने पूरे नेशनल कैपिटल में यात्रियों के लिए साफ देखने में दिक्कत पैदा की है.