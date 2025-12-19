Delhi Weather Live Update: सावधान! दिल्ली में फिर 400 से ऊपर जा सकता है प्रदूषण का स्तर

delhi weather

Delhi Weather Today Live: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और ज़हरीले प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. गुरुवार इस मौसम का सबसे ठंडा दिन था, और औसत AQI 375 तक पहुँच गया, और अगले कुछ दिनों तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली–NCR ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है. गुरुवार को राजधानी में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) भी बढ़कर 375 हो गया. अधिकतम तापमान में काफ़ी गिरावट देखी गई. घने कोहरे के कारण विज़िबिलिटी का स्तर कम हो गया. मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम था. न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था. वहीं दिल्ली के मौसम और प्रदूषण से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आपको https://www.inkhabar.com/ से जुड़े रहना होगा.