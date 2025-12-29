Live

Delhi Weather Live Update: 128 उड़ानें रद्द, 200 लेट, ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; हर तरफ छाई धुंध

delhi weather Delhi Weather Live Update: पूरे दिल्ली-NCR इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है. घने कोहरे की वजह से रात और सुबह-सुबह दिल्ली-NCR में ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है. लोग इन घंटों में अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है. वहीं अब राजधानी में शीतलहर का भी दौर जारी है.

